O2 ČR: Aukce pro 5G sítě asi začne v lednu 2020

Český telekomunikační úřad uvedl, že aukce pro kmitočty v pásmech 700 MHz a 3500 Mhz začne v lednu 2020 a skončit by mohla v dubnu 2020. ČTÚ dokončil podmínky aukcí a k veřejné konzultaci je poskytne koncem června. Operátoři by mohli začít postupně spouštět 5G sítě od června 2020. Nastíněný postup je dle očekávání. ČTÚ chce vyhradit část 700 MHz spektra pro potenciálního nového operátora, což je jedno z velkých rizik pro O2 ČR.



Očekáváme, že v souvislosti s aukcemi kmitočtů by se měl CAPEX společnosti O2 ČR pohybovat kolem/nad 100 mil. EUR, což je čtvrtina ročního EBITDA a vedlo by to jen k mírnému zvýšení zadlužení .



