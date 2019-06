Citi: Index S&P 500 míří do medvědího trhu

Americká cla na dovážené zboží z Mexika jsou pryč a akciovým trhům se dnes ulevilo. Podle americké banky Citigroup ale bude obchodní napětí růst i nadále a finanční trhy přerotují.

Citigroup v základním scénáři předpokládá, že prezident Trump ještě neřekl poslední slovo a uvalí 25% clo na zbylé čínské zboží, na které ještě kladivo amerických cel nedopadlo. Stát se prý tak má ještě předtím, než si obě země vedoucí spolu obchodní válku nakonec podají ruce. Je to strategie, kterou Citi nazývá strategií “šoku a bázně”.

“Napětí narůstá a výsledek bude s větší pravděpodobností uvozen politikou spíše než ekonomikou,” říká analytický tým Citi v čele s Markem Schofieldem, podle kterého bude prezident Trump pravděpodobně nadále zastávat tvrdou linii.

Pokud americká centrální banka nesníží úrokové sazby, mohl by se trh v rámci tohoto scénáře připravit na následující eventuality:

- Na indexu S&P 500 “medvědí trh na plné čáře”. Z dubnových hodnot by se index mohl sesunout o pětinu na 2350 b.

- Propad desetiletých amerických výnosů na 1,50 % a “možná níže”

- Nárůst cen zlata na 1600 USD za unci. Takto drahé nebylo od roku 2013. Dnes se zlato pohybuje kolem 1330 USD za unci.

Tento scénář ale samozřejmě nemusí nastat. S Čínou by na žádnou obchodní dohodu nemuselo dojít. Fed by ale mohl dodat snížení sazeb v řádu 75 bazických bodů. To by naopak znamenalo nová maxima na indexu S&P 500 a výnosy desetiletých dluhopisů až na 2 %. Zlato by nicméně netratilo ani v tomto scénáři. Pomohl by mu levnější dolar, přičemž cíl Citi vidí na 1500 USD.

Třetí scénář počítá s obchodní dohodou na summitu zemí G20, který se koná v závěru června v Japonsku. Akcie by rostly, přičemž mimořádně by se podle Citi dařilo rozvíjejícím se trhům. Také výnosy by rostly, zlato by ale kleslo, stejně tak i americká měna.

Americká ropa WTI spadla do medvědího teritoria minulou středu, kdy na dubnová maxima ztrácela už pětinu. Ke konci minulého týdne ale opět nějaké zisky nabrala, zatímco Saúdové a Rusové potvrzovali, že budou osekávat dodávky na trhy. Hedgeové fondy od ropy utíkají, a platí to i pro severomořský Brent. Čisté dlouhé pozice, což je rozdíl mezi sázkami na růst a na pokles, klesly u Brentu v týdnu do 4. června o 14 %, což je největší propad od začátku prosince.

Zdroje: Bloomberg