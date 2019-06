Británie uzavřela s Jižní Koreou dohodu o obchodování po brexitu

Británie a Jižní Korea uzavřely předběžnou dohodu o vzájemném obchodování v případě vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Jde o první "pobrexitovou obchodní dohodu" Londýna s některou z asijských zemí. Deník Financial Times píše, že Británie si dosud zajistila bilaterální obchodní dohody, jež pokryjí 63 procent obchodních smluv, které má nyní v rámci EU. Podle BBC zajistil Londýn dohody o návaznosti obchodování po brexitu s 12 státy a územími.



Předběžnou dohodu s Jižní Koreou v Soulu podepsal britský ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox se svou jihokorejskou kolegyní Ju Mjong-hi. Podmínky zhruba odpovídají současné obchodní dohodě mezi EU a Jižní Koreou. Zahrnují jihokorejský vývoz včetně automobilů a autodílů. Jižní Korea dováží převážně ropu a auta. Smyslem dohody je zajistit stabilitu v případě, že Británie z EU odejde bez dohody. Termín jejího odchodu je nejnověji stanoven na 31. říjen.





"Je to významná dohoda, protože zmírňuje nejistotu, kterou vyvolává brexit v době stupňujícího se obchodního sporu mezi Washingtonem a Pekingem," řekla jihokorejská ministryně Ju.Dohoda by měla být ratifikována do konce října a platit začne v listopadu.Jihokorejská ekonomika je čtvrtá největší v Asii, má vůdčí postavení v elektronice, ocelářství a výrobě aut. Loni do Británie vyvezla Jižní Korea produkty za pět miliard liber (144 miliard Kč ). V rámci EU je Británie po Německu druhým největším obchodním partnerem této asijské země.Coby člen EU je Británie účastníkem 40 obchodních dohod mezi unií a jejími partnery. Pokud z EU odejde bez dohody, přestane být okamžitě také účastníkem těchto dohod, což může narušit asi 11 procent britského obchodu, upozornila BBC.Dosud si Británie zajistila dohody o pokračování obchodování i po brexitu s 12 státy a územími. Jsou mezi nimi Izrael, Norsko, Island, Švýcarsko nebo Chile.