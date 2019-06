Americké akcie pod Fibonacciho lupou

Fibonacciho posloupnost je nejen známá číselná řada, kterou lze hojně vysledovat v přírodě. Jde také o oblíbený nástroj technických obchodníků, a to díky jednoduchosti a (prý i) účinnosti. Co nám Fibonacciho úrovně mohou prozradit o vývoji na akciovém trhu?

Na prvním grafu vidíme zajímavou Fibonacciho úroveň na konci medvědího trendu v březnu 2009. Index S&P 500 tehdy vytvořil dno téměř přesně na Fibonacciho úrovni 61,8 % v rámci býčího trendu, který začal v roce 1982. Nakonec se to ukázalo jako silná úroveň podpory, od které nastal odraz o více než 300 % výše.

Na druhém grafu je vývoj ceny ETF navázaného na index S&P 500. Do poloviny roku 2015, kdy nastaly dvě výraznější korekce, ETF přidal 146,12 bodu. Fibonacciho úroveň 161,8 % (ode dna trhu v březnu 2009) ukazuje velice přesně na hladiny, na nichž se letos (a loni na podzim) zastavil růst cen amerických akcií. A 161,8 % na časové ose nastává stejně tak v současnosti.

Znamená to něco? Pokud bychom technické analýze a Fibonacciho posloupnosti bezvýhradně věřili, může ukazovat (podobně jako v roce 2009) na bod obratu trendu. Samozřejmě to také nemusí znamenat nic, ale když se technická analýza zkombinuje s fundamentálními faktory, jež také nejsou vysloveně optimistické, byla by chyba podobné signály vysloveně ignorovat.