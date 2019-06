Market alert: NFP report bude stěžejní pro další vývoj na EURUSD a akciích

Finanční trhy jsou si jisté, že další pohyb úrokových sazeb v USA bude směrem dolů. Sázejí na pokles sazeb do září, i když někteří účastníci trhu si myslí, že tento krok by mohl přijít již na červnovém zasedání. Za takové situace může být velmi důležitý vývoj na pracovním trhu a jeho výsledky ovlivní akciový index US500 nebo také například pár EURUSD.

Shrnutí:

US500, EURUSD čekají na výsledky NFP

Indexy ADP, ISM nabídly zcela rozdílné obrázky týkající se pracovního trhu

Data budou zveřejněna v pátek ve 14:30

US500

Pojďme se nejprve podívat na akcie. US500 v květnu výrazně klesl v důsledku obchodních válek. Díky naději na pokles sazeb se však akciím podařilo část ztrát korigovat. Nižší sazby jsou obecně příznivé pro akcie, ovšem pouze za předpokladu, že zůstává pozitivní ekonomický vývoj. A zde vidíme problém. Silný trh práce by mohl odložit růst sazeb (negativní pro akcie), i když na druhou stranu by snížil míru strachu ze zpomalení ekonomiky. Slabý výsledek (pod 100 tisíc) by mohl růst sazeb výrazně přiblížit, nicméně investoři by byli vývojem znepokojeni (za poslední tři dekády vždy znamenal začátek poklesu sazeb následné ekonomické zpomalení).

Index se vrátil nad úroveň 2800 bodů, který opět slouží jako support. Další rezistence je na úrovni 2870 bodů - návrat pod tuto úroveň by mohl potvrdit klesající trend. Zdroj: xStation5

EURUSD

Evropská ekonomika začala zpomalovat na začátku roku 2018 a po mnoho měsíců se Spojeným státům dařilo po ekonomické stránce lépe. Pár EURUSD tedy příliš nepřekvapil setrvalým poklesem. Nicméně fiskální stimul začal postupně vyprchávat a poslední ekonomické reporty přinesly zklamání. Pokud by příznaky zpomalení začal přinášet také trh práce, byl by to další signál zhoršování americké ekonomiky a možného obratu na EURUSD.

EURUSD vystřelil nad úroveň 1,13 z klesajícího klínu. Nejbližší důležitou hladinou je až úroveň 1,1515. O něco blíže leží méně důležitá rezistence na 1,1425. Takže horší výsledky NFP by se na EURUSD mohly projevit docela výrazně. Zdroj: xStation5

Můžeme predikovat výsledky NFP reportu?

Při odhadu zítřejších výsledků jsme aktuálně v dobré pozici - všechny méně důležité reporty jako ADP nebo ISM už byly zveřejněny. Problémem je, že se jejich výsledky rozcházely. ADP report ukázal nejslabší čísla od března 2010 (pouze 27 tis. nových pracovních míst v soukromém sektoru). Subindex pracovního trhu ISM (používáme 15 % výroba a 85 % služby) ukázal výsledek 57,4 bodů - nejvyšší číslo od ledna a +3,9 bodů z dubnových výsledků. Zároveň se jedná o pouze osmý měsíc, kdy výsledek překonal 57 bodů za poslední dekádu. Takže jakému indikátoru můžeme věřit?

Report ADP ukázal relativně silnou korelaci s NFP, zvláště když data ADP nečekaně klesla. Zdroj: Macrobond, XTB Research

Na grafu vidíme silnou korelaci s ADP, ale zároveň srovnání jednotlivých měsíců ukazuje, že výsledky byly často docela rozdílné. Pouze 5x za posledních 9 let klesl ADP report pod 90 tisíc. Průměrný výsledek privátních NFP byl v těchto měsících 72 tisíc pracovních míst. Celkem 4 z 5 byly pod 100 tisíc a nejlepší výsledek se vyšplhal na 130 tisíc. Z historických dat vyplývá, že síla odhadu horších výsledků ADP na NFP report je poměrně silná, i když samozřejmě vzorek je velmi malý.

ISM report přinášel v poslední době lepší čísla, než nakonec ukázal NFP report. Zdroj: Macrobond, XTB Research

Na grafu privátních NFP a kompozitního ISM vidíme, že korelace byla v první části poslední dekády silná, nicméně v posledních letech vykazoval index ISM lepší výsledky. Také za posledních 7 měsíců, když se ISM dostal nad 57 bodů, vycházelo průměrné privátní NFP na 208 tisíc - jen 10 tisíc nad medián za posledních 9 let. Za poslední dekádu nenastala situace, kdy by ADP a ISM reporty vykázaly tak rozdílné signály. A nakonec, výsledky zveřejněné v květnu byly za poslední dekádu pod průměrem, takže to vypadá, že zítřejší slabší výsledky NFP jsou ještě o něco pravděpodobnější. Nicméně stále platí, že NFP data jsou velmi volatilní (a často předmětem revizí), takže by obchodníci měli být připraveni na jakýkoliv výsledek.