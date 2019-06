OPAP: Solidní výsledky za 1Q

Společnost reportovala za 1Q 2019 čistý zisk ve výši 57,2 mil. EUR (+44 % r/r). Výsledek zahrnuje rozpuštění rezervy na právní spory ve výši 11 mil. EUR. Po očištění o tuto mimořádnou položku by byl dosažený zisk meziročně vyšší o 14 %. Hrubé výhry (přijaté sázky mínus vyplacené výhry) vzrostly meziročně o 5 % na 396 mil. EUR především zásluhou rostoucího příspěvku z VLT (+59 % r/r na 69 mil. EUR). Hrubé výhry z loterií, které jsou nejvýznamnějším segmentem společnosti, rostly již druhý kvartál v řadě (+2 % r/r), naopak pokles pokračoval v segmentu sportovních sázek (-5 % r/r). EBITDA byla meziročně vyšší o 28 % na úrovni 112 mil. EUR, po očištění o zmíněnou jednorázovou položku by pak byl růst 16%, což je zásluha úsporných opatření u nákladů na IT. Počet instalovaných přístrojů byl 19 965, instalace zbývajících 5 tisíc přístrojů je pak v současné době na základě rozhodnutí soudu pozastavena do vyřešení některých procedurálních záležitostí, které však nemají dopad na regulaci ani licence na provozování VLT. Zadlužení společnosti zůstává na relativně nízké úrovni (Čistý dluh/EBITDA na úrovni 1,1x).



Výsledky podle našeho názoru nepřinesly výraznější překvapení a potvrdily dosavadní trendy v hospodaření společnosti. Nicméně samotná čísla jsou i po očištění o jednorázovou položku mírně lepší, než trh očekával. Konferenční hovor pořádá management dnes v 15:00 SEČ.