Davies: Trhy začaly reagovat na extrémní scénáře obchodních válek, pomáhají ale hrdličky z Fedu

Globální panika, která postihla trhy, se letos prozatím nezopakovala. Finanční trhy se ale začaly intenzivně zaobírat konfliktem mezi USA a Čínou včetně „technologické války“, která se točí kolem sankcí uvalených na společnost Huawei. Jak na stránkách Financial Times poukazuje investor Gavyn Davies, podle známého ekonoma Larryho Summerse „makroekonomické modely napovídají, že přímé dopady zvyšování cel budou pravděpodobně poměrně malé a určitě ne dost velké na to, aby vyvolávaly větší pohyby akciových trhů“. Chování cen akcií se pak dá vysvětlit jen tím, že se trhy nezaměřují pouze na současný vývoj, ale na „rostoucí pravděpodobnost ekonomické a strategické konfrontace mezi dvěma největšími světovými ekonomikami“.



V nejhorším scénáři může podle Summerse dojít k eliminaci „mnoha přínosů, které přinesla desetiletí globalizace“ a Davies má podle svých slov vůči jeho pohledu určité porozumění. Existuje ale podle něj i alternativní vysvětlení. Domnívá se, že pokles cen akcií na amerických trzích neodráží ani tak vývoj v oblasti mezinárodního obchodu, jako nečekaný zvrat v ekonomice. Jeho investiční společnost Fulcrum AM sleduje index nejistoty vyvolané obchodními spory a Davies tvrdí, že vývoj tohoto indexu nevykazuje s pohyby akciového trhu žádný systematický vztah.



Ekonomické modely společnosti Fulcrum podle investora ukazují, že na konci roku 2018 čelila americká ekonomika několika šokům, konkrétně ve formě slábnoucí zahraniční poptávky, rostoucí averze k riziku a v neposlední řadě utažené monetární politiky. V tomto případě totiž Fed „pokračoval se svou jestřábí rétorikou týkající se zvedání sazeb i přesto, že ekonomické podmínky se zhoršovaly a trhy klesaly“. Fed se ale podle investora pravděpodobně poučil a svůj postoj změnil.Investor k uvedenému dodává, že „trhy nyní reagují na změny v možných extrémních scénářích, a ne ve scénáři nejpravděpodobnějším“. Reakce trhů na změny ve vývoji obchodních válek pak nejsou konzistentní a trhy jsou nyní méně citlivé proto, že na rozdíl od minulého roku se nepřidal „negativní šok ze strany Fedu“. Pokud pak americká centrální banka udrží svůj hrdliččí přístup, trhy by i nadále měly být vůči obchodním tenzím odolnější.Zdroj: Fulcrum AM, Financial Times