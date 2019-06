Fed je připraven krýt trhu záda, akcie znovu rostou

Včera jsme se dočkali komentáře šéfa Fedu Powella, který řekl, že by sazby mohly klesnout, pokud bude mít obchodní válka negativní dopad na americkou ekonomiku a její řešení bude v nedohlednu. Přestože explicitně neřekl, že chce sazby snižovat, už jen připuštění jejich možného snížení je rozhodně změna postoje, která pomohla stabilizovat situaci na trzích a poslala akcie výrazně do zelených čísel. Fed je tak připraven trhu krýt záda, což by nyní mohlo znamenat hlavně pro akciové obchodníky o něco více klidu do budoucna.

Dnešek přinese sérii nových výsledků PMI pro sektor služeb, které budou zveřejňovány v eurozóně, Británii i v USA. Nálada na trzích je po včerejšku viditelně klidnější a bylo by zajímavé sledovat, co by s ní případné další horší makro udělalo, když by de facto znamenalo další zvýšení šancí na snižování sazeb.

Dnešní fundamenty: