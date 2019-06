EURUSD dnes ráno prolomil důležitou resistenci. Může breakout pokračovat?

Včerejší seance přinesla výrazné oslabení amerického dolaru, který se na páru s eurem dostal až nad hranici 1,12 EURUSD. Přiblížil se tak k resistenci na úrovni horní hrany konsolidačního pásma, ve kterém se drží od druhé poloviny dubna. Dnes ráno pád dolaru pokračuje, což znamená, že je resistence prolomena a máme tady konečně breakout.

Otázkou nyní je, zda je breakout jen falešným průrazem, nebo začátkem dlouhodobějšího trendu. K odpovědi na tuto otázku může pomoci už dnešní odpoledne a projev Jerome Powella. Ten v 15:55 promluví na téma měnové politiky a může tak říci více o tom kdy a jak rychle bude Fed snižovat úrokové sazby.

Ať už ale dnešní projev Powella dopadne jakkoli, chceme upozornit na jednu důležitou věc. Výhled pro americké sazby je negativní kvůli obavám z dopadů obchodní války na americkou ekonomiku, která podle všeho začíná znovu pomalovat. Nezpomaluje však jen americká, ale i světová ekonomika v čele s Čínou, a pokud obchodní válka skutečně vypukne naplno, dotkne se mnohem více Číny a Evropy než USA.

Spojené státy by proto rozhodně nebyly jediným regionem, kde bychom byli svědky uvolňování měnové politiky. S jejím agresivním uvolněním by dříve či později musela přispěchat také Evropská centrální banka. Pokud se tak skutečně stane, prostor k výraznému oslabení dolaru se uzavře, což podle nás už teď částečně snižuje šance na to, že dnešní breakout na EURUSD bude skutečně začátkem nového růstového trendu. ECB ale zasedá až ve čtvrtek a do té doby může breakout na EURUSDS pokračovat. Obzvláště pak v případě, pokud by jej dnes svým komentářem podpořil šéf Fedu Powell.