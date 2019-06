Většinu v Kiwi.com koupil americký General Atlantic

Většinový podíl v brněnské firmě Kiwi.com, která vytvořila vyhledávač levných letenek, koupil americký fond General Atlantic. Svůj podíl prodal Impuls Capital Ondřeje Tomka i další investoři. Podle tiskové zprávy společnosti Kiwi.com si spoluzakladatelé Oliver Dlouhý a Jozef Képesi ponechají nadále významný podíl. Cenu transakce společnost zveřejňovat nebude, řekl dnes ČTK její zakladatel Oliver Dlouhý. Podle dřívějších nepotvrzených údajů měl General Atlantic za podíl zaplatit téměř tři miliardy korun.



Dlouhý potvrdil, že kromě Ondřeje Tomka a jeho Impuls Capital, prodali své podíly také Jiří Hlavenka, Jaroslav Kokolus a bývalá výkonná ředitelka firmy Lucie Brešová. "My s Jozefem Képesim a Lubošem Charčenkem zůstáváme se 40 procenty, Touzimsky Airlines si ponechávají necelých deset procent," upřesnil Dlouhý.



Kiwi.com podle něj chystá další fázi růstu. Brněnská firma byla založena v roce 2012 a v letech 2017 a 2018 ji časopis Forbes zvolil nejrychleji rostoucím start-upem v Evropě. V loňském roce dosáhla tržeb 30,9 miliardy korun.



"Unikátní je Kiwi.com především díky tomu, že do firmy se investovalo do dnešního dne jen 1,4 milionu dolarů , což je na startupové poměry hrozně málo. Navíc firma byla hned v prvních letech zisková. Takové srovnání nemohou nabídnout ani nejznámější světové firmy ," uvedl investiční ředitel Impuls Capital Branislav Gordan, který měl prodej podílu na starosti.Touzimsky Kapital prodala po pěti letech přibližně polovinu svého podílu. "Po pěti letech, kdy jsme mohli zblízka sledovat fenomenální růst Kiwi.com, jsme přesvědčeni, že jeho inovativní potenciál ještě zdaleka není vyčerpán. Věříme, že příchod významného partnera se zkušenostmi s projekty v oblasti online travel poskytne společnosti další růstový impuls a kromě jiného též globální manažerskou kompetenci. Ponecháváme si proto zhruba polovinu majetkové účasti a těšíme se na možnost podílet se na budoucím úspěchu Kiwi.com na světových trzích," uvedla Irena Valentová z Touzimsky Kapital.General Atlantic je přední světovou takzvanou growth equity společností, což znamená, že firmám poskytuje kapitál a strategickou podporu k jejich růstu. Spolupracuje s více než 150 investičními profesionály po celém světě. Za 40 let investovala do více než 350 společností, mezi nimiž jsou například Airbnb, Priceline, Flixbus nebo Uber.