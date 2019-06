Pokles trhů kvůli americkým clům proti Mexiku

Americké akciové indexy se obrátily do poměrně výrazných ztrát kvůli příslibu prezidenta Trumpa, že uvalí cla ve výši 5% (s možným růstem až k 25%) na veškeré zboží dovážené z Mexika s platností od 10. června, pokud Mexiko nezastaví ilegální migraci do USA zejména ze zemí Střední Ameriky, která proudí právě přes Mexiko. Dnes by mezi těmito zeměmi měla pokračovat jednání, ze kterých mexický prezident Andres Manuel Lopez Obrador očekává dobré závěry a zdá se, že je ochoten přistoupit na požadavky USA a vytvořit bariéry ilegální migraci. Index S&P 500 klesl o 1,3%, Dow Jones o 1,4% a technologický Nasdaq o 1,5%.



Společnost Apple dnes hostí softwarovou vývojářskou konferenci v San Jose, kde představí updaty operačních systémů pro své produkty. Předpokládá se, že mimo jiné představí i změny ve své aplikaci pro posílání zpráv (Messages), která by už neměla mít štítek „výchozí aplikace“, ale měla by být spíše na způsob Facebook Messengeru nebo WhatsAppu. Také se na dnešní den očekává oznámení Goldman Sachs, zda podají oficiální nabídku na nákup Capital Vision Servicies zabývající se optometrickými technologiemi v hodnotě kolem 2,7 miliardy USD.



Evropské indexy rovněž oslabovaly, STOXX 600 ztrácel 0,8%, DAX 1,5%. Pokles byl patrný u titulů, které jsou exponované na mexickou ekonomiku, jako jsou výrobci aut (Fiat Chrysler (-4,8%)), či španělské banky (Banco Santander (-2,4%)). DAX výrazně klesal také kvůli zveřejnění špatných retailových tržeb, které meziměsíčně klesly o 2%.

Dnes budou zveřejňovány PMI z evropských zemí i z USA.



Marek Dongres, analytik České spořitelny