Jednání špiček justice. Benešová se sešla s Pavlem Zemanem

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová se v pátek schází s Nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Právě tím, že by Benešová mohla chtít Zemana ve funkci nahradit, argumentovala opozice, když se proti Benešové vymezovala. Přímý přenos tiskové konference můžete od 15:30 sledovat na TN.cz.

Setkání dvou vrcholných představitelů české justice avizovalo dopředu ministerstvo spravedlnosti. Co Marie Benešová bude s Pavlem Zemanem probírat, úřad neuvedl.

Po jejich setkání se ale zhruba v 15:30 uskuteční tiskový briefink, který můžete na TN.cz sledovat v přímém přenosu.

Benešová předtím pro zpravodajský web Českého rozhlasu avizovala, že jedním z témat bude i kauza Lukáše Nečesaného, jehož soudy zprostily obžaloby z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích. Zeman uvedl, že Nejvyšší státní zastupitelství nepodá dovolání. Ministryně pro iROZHLAS prozradila, že po rozhovoru se Zemanem vyhodnotí, jestli podá stížnost pro porušení zákona.

Setkání Zemana a Benešové je v justici i v české politice ostře sledované. Opozice jmenování Benešové kritizovala a odvolávala se právě na obavy, že by Benešová mohla chtít Zemana vyměnit.

Třeba její předchůdce a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil napsal, že by to mohlo vést "k ovládnutí celé justiční soustavy s cílem ovlivnit vyšetřování premiérova dotačního podvodu," napsal v půlce dubna na twitteru.

Benešová to, že by chtěla Pavla Zemana odvolat, důrazně popřela. Uvedla ale, že funkční období Nejvyššího státního zástupce by podle ní mělo být omezené. Tím, že není, se Česko v Evropě podle Benešové vymyká. Návrh by ministerstvo mohlo předložit vládě ještě v červnu.

Návrh připravovalo ministerstvo ještě pod vedením Jana Kněžínka, omezení by se týkalo nejen Zemana, ale i vrchních státních zástupců a dalších vedoucích státních zástupců.