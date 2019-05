Dokázalo brutální čtvrtletí zničit důvěru investorů?

Více než polovinu poslední dekády Američanům trvalo, než o akciovém trhu začali smýšlet příznivěji. Dokáže teď tuhle důvěru zničit jediné brutální čtvrtletí ruku v ruce s obchodní válkou?

Pro ty, kdo se první polovinou roku snažili nějak proplouvat, může být „ano“ tou nejčastější odpovědí, píše agentura Bloomberg. Je to ale zvláštní doba k odchodu. Index S&P 500 vyrostl za necelých šest měsíců o 11 % a k rekordům mu příliš neschází. Především poslední dobou ale investory mučí něco jiného. Stále zvláštnější extrémy, kterými si trhy den ode dne procházejí.

Pouhé dva květnové týdny se staly prostorem k tomu, aby index volatility CBOE (VIX) strávil nějaký čas jak nad hodnotou 21, tak pod úrovní 15. V jediném měsíci se něco takové nikdy nestalo, ukazují data Bloombergu a OddsStats.

Pro investory do akcií to je zatím dobrý rok, moc býčího optimismu ale neslyším, tvrdí Katie Nixonová, podle které mají ze situace obavy obecně individuální investoři.

Ve společnosti E*Trade Financial Corp., která poskytuje online trading pro retailové investory, si zákazníci za tři měsíce do konce března otevřeli jenom 135.000 nových účtů. To je o skoro 90 % méně než v předešlém čtvrtletí.

Zpátky je mohou držet vzpomínky na výplach z konce loňského roku, ve kterém index S&P 500 ztratil skoro 20 %.

Rychlé peníze si podle některých ukazatelů nevedly lépe. Goldman Sachs v analýze 855 hedgeových fondů zjistila, že čisté zapáčení, což je v tomto odvětví měřítko ochoty riskovat, se nyní nachází pod hodnotami z úvodu letošního roku.

Poznat, kdy nakoupit či prodat, není jednoduché nikdy. Mimořádně těžké to je ale v situaci, kdy se Dow Jones během tří měsíců propadl o 5000 bodů a během tří měsíců, kdy je nabral zase zpátky. Když k tomu dodáme obchodní spor, ve kterém je teď prakticky nemožné odhadnout výsledek, je snazší pochopit, proč se investoři zdráhají se někde zavázat. Na druhou stranu, rizikovým aktivům se dařilo, když napětí v zahraničním obchodu opadalo a vyhlídky globální ekonomiky vypadaly růžověji.

„Je hodně obtížné přijmout za své jediné stanovisko, když jste tak moc závislí na obou pohledech a když tu je taková nejistota, kterou cestou se to bude ubírat,“ tvrdí Alex Dryden z JPMorgan Asset Management.

Jednou z reakcí mohla být snaha redukovat pocit bolesti (ze ztráty). Do burzovně obchodovaných fondů (ETF) s nízkou volatilitou odešlo v prvním čtvrtletí více než 7 miliard USD, ukazují data Bloombergu, více než do jakékoli jiné skupiny.

Solidní příliv (přibližně 2,7 miliardy USD) registrovaly i fondy, které se soustředí na kvalitní společnosti se silným free cash flow a u kterých se očekává, že by se jim v době útlumu nemuselo vést zas tak špatně. Nic to ale není s dluhopisovými ETF, do kterých letos přiteklo více než 40 miliard dolarů, podotýká Bloomberg v článku napsaném ještě před nejnovější Trumpovou salvou v obchodní válce. V ní se nyní otevírá nová fronta. Pětiprocentní clo na dovoz veškerého zboží do USA hrozí nyní Mexiku. A vše je opět trochu jinak.

Zdroj: Bloomberg, Patria.cz