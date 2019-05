ČNB zvažuje investice do čínského jüanu

Česká národní banka (ČNB) provedla změny, které jí mohou dovolit začít používat čínský jüan jako rezervní měnu, což by jí v budoucnu mělo rozšířit možnosti zhodnocování devizových rezerv, uvedla banka ve čtvrtek.

Banka prozatím do jüanu neinvestovala, ale již učinila rozhodnutí, která jí umožní investovat do této měny v budoucnosti. O přípravných krocích ČNB informovaly ve čtvrtek jako první Hospodářské noviny.

Změna v postoji banky přichází poté, co Mezinárodní měnový fond přidal čínské renminbi do svého koše měn, který tvoří měnovou jednotku Zvláštní práva čerpání (Special Drawing Right).

"V současnosti ČNB do čínské měny neinvestuje. ČNB však přijala několik rozhodnutí, která se čínské měny týkají. Protože renminbi (RMB) bylo v roce 2016 zahrnuto do košové měny SDR (měna Mezinárodního měnového fondu) a protože ČNB SDR drží, bylo právě z tohoto důvodu potřeba schválit RMB jako měnu pro devizové rezervy.

Přestože obchodní měna ještě neznamená rezervní měnu, ČNB sleduje jak rozvoj čínské měny coby rezervní/investiční měny, tak vývoj správy devizových rezerv ostatních centrálních bank.

Na základě tohoto pozorování lze konstatovat, že RMB má v současnosti postavení spíše investiční příležitosti než rozšířené rezervní měny. Proto by případné investice do RMB v prvotní fázi byly spíše o příležitosti a o získání potřebného 'know-how' na čínském trhu, oboje s výhledem další diverzifikace devizových rezerv ČNB,“ uvádí ČNB ve svém prohlášení.

Většina rezerv ČNB je v eurech, 23 % pak banka drží v dolarech. Celkový objem devízových rezerv dosahoval v březnu 127,34 miliard eur. ČNB od roku 2017 prodávala eura a kupovala dolary v rámci rebalance po výrazném nárůstu objemu eurových rezerv v době intervencí.

Zdroj: Reuters