The Guardian: Facebook plánuje svou vlastní kryptoměnu, problémem může být jeho pověst

Společnost Facebook (Investiční tip) plánuje vydání své vlastní kryptoměny. The Guardian tvrdí, že tato „GlobalCoin“ by měla vstoupit na trh v roce 2020 a šéf Facebooku Mark Zuckerberg se kvůli tomu minulý měsíc sešel s guvernérem Bank of England. Nová měna by uživatelům Facebooku umožnila digitální platby v řadě zemí.



„GlobalCoin by umožnil 2,4 miliard uživatelů Facebooku měnit dolary a další mezinárodní měny na digitální měnu. Ta by pak byla používána na nákup věcí přes internet i v obchodech, nebo pro převod peněz bez potřeby mít bankovní účet,“ píše The Guardian. Mark Zuckerberg podle něj také probíral se zástupci amerického ministerstva financí projekt nazvaný Project Libra a se zástupci firem jako Western Union diskutoval o systémech, které by umožňovaly levný a bezpečný převod peněz. A minulý rok se objevily zprávy, že Facebook pracuje na kryptoměně, která by umožňovala převod peněz pomocí aplikace WhatsApp.





Zuckerberg hovoří o tom, že „poslat peníze by mělo být tak jednoduché jako poslat digitální fotku“. K tomu účelu vytvořená kryptoměna by měla být provázána s košem mezinárodních měn, jako je americký dolar japonský jen . Takový systém by měl bránit nadměrné volatilitě její ceny. Facebook by dokonce mohl digitální měnu používat k proplacení určité aktivity uživatelů, jako například shlédnutí reklamy. Šlo by o podobný systém, jako jsou věrnostní karty některých obchodů.The Gurdian ovšem podotýká, že Facebook nemá právě nejlepší pověst, co se týče ochrany dat, a firma by tak mohla čelit odporu regulátorů. Ti by se mohli obávat úniku finančních dat uživatelů. Zuckerberg podle Guardianu o celé věci hovořil i s dvojčaty Winklevossovými. Cameron a Tyler s ním vedli právní spory o to, kdo přišel s nápadem na vytvoření Facebooku , dvojčata později založila kryptoměnovou burzu Gemini. Jde o jednu z prvních dvou firem, která dostala souhlas regulátora k vydání kryptoměny provázané s kurzem dolaru . The Guardian tvrdí, že celý projekt na vytvoření kryptoměny Facebooku by měl stát asi 1 miliardu dolarů a jednání o něm byla vedena i se společnostmi Visa Zdroj: The Guardian