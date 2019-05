Inverze americké výnosové křivky vyvolává ducha recese

Ani stále hlubší inverze americké výnosové křivky dolaru nijak neubližuje, a tak má eurodolar naopak spíše tendenci sestupovat níže. Euru se zjevně nelíbí prozatím jen slovní přestřelky mezi italskou vládou a Bruselem. To je mimochodem vidět i na měnovém páru EUR/CHF, který rovněž směřuje ke slabším hodnotám.



Dnes se do hry konečně dostanou i makroekonomická data. Odpoledne bude zveřejněna revize amerického HDP a týdenní statistiky z trhu práce. Ty by přece jenom mohly trochu rozptýlit obavy investorů z toho, že se blíží recese, a dlouhé úrokové sazby by proto mohly přerušit svůj pád.