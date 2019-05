Americké i evropské akcie v poklesu

Americké akciové tituly z důvodu rostoucí nejistoty z dalšího pokračování obchodní války a obavám o celosvětový ekonomický růst opět oslabovaly. Investoři se kvůli těmto obavám přiklánějí k méně rizikovějším dluhopisům či ke zlatu. Čína je připravena zapojit do obchodní války svůj vývoz vzácných kovů do USA, které jsou důležité pro výrobu spotřební elektroniky, vojenského vybavení a dalších výrobků.

Index S&P 500 klesal o 0,7%, Dow Jones o 0,9% a technologický Nasdaq o 0,8%. Největší propad zaznamenal sektor utilit (-1,3%), za ním cyklické spotřební zboží (-1%) a technologie (-0,9%) se zdravotnictvím (-0,9%). Z firem zaznamenala významný propad společnost Capri Holdings, která klesla o 10% po reportování horších výsledků zejména z důvodu poklesu poptávky po značce Michael Kors a zveřejnění neuspokojivého výhledu celé společnosti. Propadl se i Johnson & Johnson o více než 4%, jelikož firma byla obviněna z účasti v opiátové epidemii v USA.

Dnes dojde ke zveřejnění amerického HDP, což by mělo napovědět velikost dopadu obchodní války. Během dnešního dne bude společnost Uber reportovat své první výsledky od vstupu na burzu a proběhne valná hromada společnosti Facebook, kde bude firma čelit protestům kolem zásad ochrany osobních údajů.



Evropské akciové trhy klesaly ještě výrazněji. Euro Stoxx 50 klesl o 1,5%, londýnský FTSE 100 o 1,2% a německý DAX o 1,6%. Důvodem je zatím stále nejasné vyřešení Brexitu spolu se zvolením nové hlavy britské vlády. Ve Velké Británii v dubnu klesala i produkce automobilů o 44,5%, což je nejvíce od roku 2009.



Marek Dongres, analytik České spořitelny