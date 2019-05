Šéf Nissanu nespatřuje ve fúzi Renault-FCA žádné velké nevýhody

Japonská automobilka Nissan, která už dlouho tvoří alianci s francouzským Renaultem, v případném spojení svého partnera s italsko-americkou společností Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nespatřuje žádné větší nevýhody. Agentuře Reuters to řekl její šéf Hiroto Saikawa. Představitelé aliance Nissan, Renault a Mitsubishi se setkali na plánované schůzce v Jokohamě. Její původní témata zastínil nynější plán Francouzů, díky němuž by vznikl třetí největší výrobce automobilů na světě.



Plán vyvolává složité otázky ohledně toho, jak by Nissan zapadal do zásadně změněné aliance. O budoucích vztazích teď v Japonsku jedná předseda představenstva Renaultu Jean-Dominique Senard. Kvůli nerovnoměrnému rozdělení moci panuje v alianci Nissanu a Renaultu už delší dobu napětí. Nissan, který je větší společností, drží ve francouzské automobilce 15procentní podíl bez hlasovacích práv, zatímco Renault vlastní 43,4 procenta Nissanu.





"Nejsme proti. Musíme ale vypracovat řadu detailů," sdělil nejmenovaný zdroj ze schůzky listu Nikkei . Ve vydaném prohlášení představitelé aliance potvrdili, že jejich jednání bylo "otevřené a transparentní". Cílem diskuse je zřejmě řešit náklady na dalekosáhlé technologické a regulační změny, včetně zaměření na elektromobily.Jak ale uvedla agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené se situací, Nissan - který fúzi s Renaultem odmítl - byl novým plánem svého partnera nepříjemně zaskočen. Japonská automobilka se obává, že by dohoda s FCA mohla oslabit její vztahy s partnerem, s nímž tvoří alianci už 20 let."Celkově nevidíme žádný zvlášť negativní aspekt," okomentoval nicméně dnes plánovanou fúzi výkonný ředitel Nissanu Saikawa. Dodal, že rozhodnutí bude muset učinit Renault a FCA. Saikawa se potýká se špatnými finančními výsledky Nissanu a s napjatou situací po odvolání dlouholetého šéfa aliance Carlose Ghosna. Renault dříve plánoval s Nissanem ještě užší spolupráci, japonská automobilka ale plnou fúzi s francouzskou odmítla.Že japonští partneři nebyli ohledně plánů na možnou fúzi Renaultu s FCA ponecháni v nevědomosti, dnes uvedl předseda správní rady třetího člena japonsko-francouzské automobilové aliance - firmy Mitsubishi Motor - Osamu Masuko. Agentuře Reuters nicméně přiznal, že napřímo mu francouzský partner informaci sdělil teprve dnes, tedy až dva dny poté, co o nabídce, kterou FCA učinil Renaultu, informovala světová média.