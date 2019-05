ČEZ: Prostředky z divestic mimo jiné i na výplatu mimořádných dividend?

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Včera pořádal ČEZ konferenční hovor k aktualizaci své dividendové politiky. Nově je výplatní poměr 80-100 % (60-100 % předchozí) upraveného č. zisku. Dále mimo jiné zaznělo, že prostředky z divestic by se mohly použít na snižování dluhu, případné investice do obnovitelných zdrojů nebo také na výplatu mimořádné dividendy . O odkupu vlastních akcií se zatím nejednalo. Plánované zadlužení se nezměnilo (do 3,0x č. dluh / EBITDA, 2,8x k 1Q19, 3,1x na konci 2018). Co se týká možného prodeje aktiv v Rumunsku, tak balíček zahrnuje i větrný park. ČEZ ale není nucen prodávat za každou cenu. To investory jistě potěší, zároveň je pozitivní možná výplata prostředků z divestic na výplatu dividendy