Alibaba zvažuje nabídku svých akcií v Hongkongu

Čínský internetový obchod Alibaba Group Holding zvažuje nabídku svých akcií za 20 miliard USD (téměř 462 miliard Kč) na burze v Hongkongu. Chce tak navázat na rekordní primární nabídku akcií z roku 2014, kterou firma uskutečnila v New Yorku. Akcie firmy by se tak dostaly blíže k investorům v domácí zemi, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.



Firma podle těchto zdrojů pracuje s finančními poradci na plánované nabídce. Cílem je podat žádost o vstup na burzu ve druhé polovině letošního roku. Druhá nabídka akcií má za cíl rozšířit finanční kanály a zvýšit likviditu, dodal jeden ze zdrojů. Plány jsou však zatím předběžné a mohou se ještě změnit.



Společnost Alibaba v roce 2014 z primární nabídky v New Yorku z prodeje akcií získala 25 miliard USD, což znamenalo největší primární nabídku na světě. Společnost si vybrala New York, protože se jí nepodařilo přesvědčit regulátora burzy v Hongkongu, aby jí schválil navrhovanou strukturu řízení firmy, kdy skupina nejvyšších manažerů má kontrolu nad složením správní rady. Loni však regulátor tuto tzv. duální akciovou strukturu u firem s akciemi na hongkongské burze schválil.



Rozhodnutí firmy Alibaba přichází v době, kdy čínské firmy čelí rostoucímu nepřátelství od americké vlády. Ta již umístila několik čínských technologických společností na černou listinu.Společnost Alibaba odmítla zprávu komentovat. Akcie New Yorku za poslední rok klesly o 22 procent. Podle páteční závěrečné ceny akcií tržní kapitalizace firmy činila 400 miliard USD