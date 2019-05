Souhrn 27.5. - Evropa si oddechla, politické zemětřesení se nekonalo, euro smíšeně, ropa také tak, BCPP lehce v minusu kvůli rak. bankám

urovolby nepřinesly žádné výraznější politické zemětřesení a nepřinesly ani zásadnější průlom euroskepticismu, jak se mnozí domnívali a obávali. Proevropské síly sice prošly další fragmentací, ale o rozhodující většinu nepřišly.

13.h - Evropa kvituje s povděkem výsledky voleb do europarlamentu, euro lehce oslabuje, ropa klesá, BCPP v minusu

Výsledky eurovoleb z hlediska trhů: žádné zemětřesení se nekoná, největším překvapením je úspěch stran zelených

Hlavní zprávy dne

Pražská burza při svátcích v USA a Velké Británii vstoupila do nového týdne s jen velmi malou likviditou ani ne na úrovni poloviny dlouhodobého průměru.Evropské akciové trhy dnes lehce rostly a to především díky výsledkům voleb do europarlamentu, jež v mnoha ohledech nedopadly tak špatně, jak se mnozí obávali. EUS trhy jsou dnes zavřené. Ropa dnes ve dvou odlišných módech. Americká WTI ropa pokračovala v poklesu směrem k 58 USD . Severomořský Brent klesal jen dopoledne a ve druhé polovině dne se vrátil k pátečnímu závěru. Zajímavý je opětovně rostoucí cenový spread mezi oběma hlavními kontrakty přesahují aktuálně 10 USD BCPP při slabé likviditě lehce oslabila. Proti zájmu o ČEZ , jež vyvolaly zprávy o chystané změně hlavní strategie a zúžení/zvýšení výplatního dividendového poměru, se stavěla prodejní nálada na rakouských bankách, Avastu a CETV Akcie IG dnes poprvé bez nároku na dividendu odepsaly zhruba její výši.