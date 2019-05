Reuters: Home Credit chystá vstup na hongkongskou burzu, vybrat chce miliardu dolarů

Skupina Home Credit chystá vstup na akciovou burzu v Hongkongu. S odkazem na své zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Firma, která se zaměřuje na spotřebitelské úvěry, by z primární veřejné nabídky (IPO) akcií chtěla získat alespoň jednu miliardu amerických dolarů (přes 23 miliard Kč). Home Credit už podle zdrojů vybral banky, které vstup na burzu zorganizují. Akcie by mohly být na trhu ještě letos.



Žádost o vstup na burzu by podnik mohl podat už v červnu, v Hongkongu by se pak s akciemi začalo obchodovat v září nebo v říjnu. Plány se ale podle zdrojů mohou ještě změnit, včetně částky, kterou chce Home Credit prodejem akcií získat.



Home Credit už také vybral banky, které mu vstup na burzu zajistí. Podle zdrojů Reuters je to Citigroup, HSBC Holdings a Morgan Stanley. Ani jedna z bank nechtěla tyto informace komentovat.





Většinovým vlastníkem společnosti Home Credit je skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera, menší část patří firmě Emma Capital. Tu ovládá Kellnerův spolupracovník Jiří Šmejc.Skupina Home Credit byla založena v roce 1997 a nyní patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry . Působí v deseti zemích, například v Číně, Rusku, Indii nebo v USA. Zaměstnává více než 125.500 lidí.PPF investuje do řady odvětví - od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství.