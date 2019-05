Brexit, obchodní války 'update'

Tlak na britskou premiérku sílí. Včera rezignovala jedna ministryni z její vlády (Andrea Leadsom, která je pro brexit). A další ministři se soukromě scházejí, aby diskutovali další postup. Vadí jim především aktuální snaha Mayové přijít s možnostmi, které by mohly vyhovovat labouristům. To je pro řadu konzervativců nepřijatelné. Na druhou stranu to byli ale právě oni, kdo shodil ze stolu vyjednanou dohodu s EU.

Mayová plánuje předložit novou dohodu do parlamentu na začátku června a do té doby jednat o podpoře této dohody. A rezignovat zdá se dobrovolně nechce. Corbyn by nejraději nové volby, protože aktuálně je v Británii část veřejnosti z konzervativců rozladěná. A Boris Johnson se bude pravděpodobně snažit najít zákulisní podporu pro svržení Mayové, kterou by nejraději nahradil. Něco mi to připomíná...

Klid není ani ohledně vztahu mezi USA a Čínou. USA zvažují, že na černou listinu přidají další čínské společnosti. Čínský velvyslanec v USA je pro obnovení jednání a čínský prezident mluví o složitějším období. Celkově se tak napětí mezi USA a Čínou zvyšuje, což trhy tedy rozhodně neuklidní. Alespoň trochu výhodou pro nás může být to, že Trump v nejbližší době nebude chtít vést rozhovory o obchodních dohodách s EU, protože jednání s Čínou budou americkou administrativu ještě nějakou dobu asi dost zaměstnávat.

Jiří Polanský, analytik České spořitelny