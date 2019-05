Americký úrad pro letectví nemá harmonogram na povolení letounů Boeing 737 MAX

Šéf amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) Dan Elwell nemá žádný harmonogram toho, kdy by jeho úřad mohl opět uvést do provozu letouny Boeing 737 MAX, jejichž byly pozastaveny po tragických nehodách v Indonésii a Etiopii. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Americká společnost Boeing před týdnem ohlásila dokončení vývoje vylepšeného softwaru, jehož funkčnost FAA prověřuje."Nejsem vázán žádným harmonogramem," řekl Elwell novinářům před dnešním setkání s regulátory letecké dopravy z celého světa včetně Evropské unie , číny či Kanady, které chce FAA seznámit s aktuálními bezpečnostními analýzami. Společnost Boeing chce schůzky využít k debatě o hodnoceních softwarových úprav letounu 737 MAX a novém výcviku pilotů.Elwell poznamenal, že FAA stále očekává formální softwarový upgrade od Boeingu. Zdůraznil také, že FAA ještě nerozhodla o opravených výcvikových požadavcích.Na dotaz, zda je realistické, že 737 MAX budou do srpna opět létat, odmítl být Elwell konkrétní. "I kdybyste zmínil říjen, tak bych to neřekl, protože jsme ještě nerozhodli, jaké přesně budou výcvikové požadavky," uvedl s tím, že je nutné nejdříve získat důvěru, aby bylo možné zákaz provozu zrušit.