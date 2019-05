Morgani: Akcie Tesly mohou v nejhorším scénáři skončit až na 10 USD

Analytici banky Morgan Stanley ve svém nejhorším scénáři pro akcie Tesly odhadují možný propad do úrovní 97-10 USD za kus.V hlavním scénáři Morgani počítají s cílovou cenou 230 USD Současná cena se pohybuje lehce nad 200 USD Analytici banky se obávají rostoucího zadlužení a výrazné expozice vůči geopolitickým rizikům současnosti. Velké obavy vzbuzují další prodeje automobilky v Číně. V nejhorším představitelném scénáři analytici kalkulují s poklesem čínských prodejů o plnou polovinu. Situace v Číně vzbuzuje obavy z možného regulatorního zásahu vlády či patřičných úřadů.Analytici banky odhadují, že Tesla v Číně v letech 2020-24 bude schopna umístit cca 165 000 vozů ročně. V rámci katastrofického scénáře bude Tesla ztrátová kvůli poklesu marží. Celkově by se ztráta mohla vyšplhat až na cca 16,4 mld. USD , což by přepočteno na cenu akcií odpovídalo cca 87 USD na akcii.Morgani stále vidí strategickou hodnotu automobilky jako velmi vysokou a ve všech ohledech na vrcholu celého segmentu.Série snižování cílových cen v rámci jednotlivých doporučení se v poslední době rozrostla. Analytici Wedbush snížili svou cílovku z 275 na 230 USD . Analytici společnosti Baird snížili svou cílovku ze 400 na 340 USD V neprospěch Tesly hovoří také odliv skalních a velkých investorů, jakým byla například Rowe Price, jež během 1Q roku prodala plných 81% akcií Tesly ze svého portfolia.