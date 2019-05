12.h - Evropa částečně koriguje včerejší ztráty díky zdánlivému zmírnění klatby vůči Huawei, měny a ropa nejisté, BCPP v červeném kvůli bankám

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne lehce rostou a korigují tak částečně včerejší silnější propady. Hlavní slovo mají i nadále zprávy kolem Huawei. US administrativa oznámila, že dočasně (3 měsíce) zmírní klatbu uvalenou na čínskou společnost v zájmu možné přípravy dotčených sektorů a firem na ukončení spolupráce. Administrativa nevyloučila, že by zmírnění mohlo být následně časově prodlouženo. Podle některých komentářů, ale bude klíčový postoj velkých dodavatelů, kteří již s Huawei nechtějí mít nic společného, což se netýká jen telekomunikací, ale také například sektorů PC/notebooků či serverů, kde se čínská společnost v poslední době snaží také prorazit. Spolupráci odmítají například klíčoví dodavatelé jako Intel , Nvidia, Microsoft či Infineon Trh sleduje eskalující geopolitickou roztržku mezi USA a Íránem a blížící se víkendové volby do europarlamentu a s tím sílící obavy z růstu proti unijních sil. Euro dopoledne oslabuje vůči dolaru euru v těsné blízkosti včerejšího závěru. Ropa dopoledne neudržela ranní růst. Proti růstovému vlivu růstu napětí na Středním východě se staví obavy z negativních vlivů americko-čínské obchodní války na globální hospodářský vývoj a tím celkovou spotřebu ropy BCPP jde dopoledne celkem jasně proti evropskému oživení. V plusu se drží pouze dividendové akcie Tabáku . Nedaří se bankám. Navrhované zřízení Národního rozvojového fondu je sice údajně lepší, než čistá sektorová daň, ale i tak je zřejmé, že dojde k růstu nákladů či výdajů a tím pádem i snížení výsledné ziskovosti oproti předchozímu stavu věcí.