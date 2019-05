Chin: Než se obchodní válka USA s Čínou vyřeší, dojde k dalšímu zhoršení vzájemných vztahů

Podle analytika Curtise China z Milkem Institute, který dříve působil jako US ambasador u Asian Development Bank, je velmi pravděpodobné, že vzájemné americko-čínské obchodní vztahy se nejdříve dále zhorší a teprve až pak se situace zase zlepší. Celkové řešení nebude možné najít okamžitě a zabere to nějaký čas. Celý problém odráží změny, které Čína za posledních 20-30 let dokázala a fakt, že už není tou chudou a zaostalou zemí jako kdysi. S tím souvisí také změna na straně USA respektive západu obecně. To, co Číně nebo i jiným zemím v pozici původně rozvojové země dříve procházelo, nyní západ už nehodlá déle tolerovat. Na druhou stranu si také Čína uvědomuje prodělanou změnu a je připravena postavit se na odpor vůči zemím či společnostem, které nemá ráda.Čínská vláda podporuje růst nacionalismu.Podle China bude letos také důležité, že země si připomíná 30. výročí od krvavých pro demokratických protestů na náměstí Tiananmen, jež proběhly 4. června 1989. Čínská vláda bude u této příležitosti chtít ukázat, že je silná a rozhodná s cílem zachovat v zemi stabilitu a podporu pro další zlepšování životních podmínek obyvatel.