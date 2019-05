Huawei si může dočasně oddechnout. US restrikce se odkládají o 3 měsíce

Společnost Huawei byla minulý týden zařazena na černou listinu. To v praxi znamenalo, že americké firmy nesměly dodávat technologie čínskému telekomunikačnímu gigantu. V důsledku tohoto vývoje by například mobilní telefony Huawei mohly mít problémy s aktualizacemi systému Android či službami typů Gmail nebo YouTube. Huawei se na černou listinu dostal, protože čelí podezření, že jeho technologie vytváří bezpečnostní rizika a mohou sloužit ke špehování.

V investičním světě se kromě otázek bezpečnosti zmiňuje i další důvod, proč se Huawei dostal na černou listinu. Celou záležitost lze vnímat v kontextu probíhajících obchodních válek mezi Spojenými státy a Čínou. Poté, co se vzájemná vyjednávání dostala do fáze konfliktu, kdy obě strany navyšují celní bariéry, se vzájemné rozpory rozšířily do dalších oblastí. To, že se Huawei ocitl na černé listině, lze vnímat jako demonstraci síly ze strany Spojených států. Donald Trump tímto krokem ukazuje svou převahu a dává najevo, že Čína je na obchodu s Amerikou závislá.