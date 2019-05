Babiš chce se 4 největšími bankami založit "Národní rozvojový fond"

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Premiér Andrej Babiš včera na tiskové konferenci představil další informace k zamýšlenému vzniku Národního rozvojového fondu. Zakladatelé fondu by měly být 4 největší banky, tedy ČSOB, Česká spořitelna UniCredit . Při vzniku fondu, který se plánuje na příští rok, by banky mohly poskytnout základní kapitál ve výši přibližně 6 mld. Kč a následně by se mohly přidávat další společnosti. Pozitivně se k záměru již vyjádřili jak zástupci konkrétních bank tak Česká bankovní asociace. O konkrétních podmínkách se bude ještě jednat, nicméně na první pohled vypadá tato forma pro banky výrazně příznivější než návrhy ČSSD na bankovní daň z aktiv, či původní návrh premiéra na až 20 % z dividend, které počítaly s odvody až 14 mld. Kč ročně. Investice napojené na tento fond by navíc, v závislosti na nastavení konkrétních podmínek, mohly představovat pro banky příležitost k financování těchto projektů.