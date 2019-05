20. května: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech zahájily týden poklesem. Zásah USA vůči čínskému výrobci telekomunikačního zařízení Huawei Technologies způsobil ztráty technologickému sektoru. Vzrostly také obavy, že zásah vůči Huawei by mohl dále zhoršit obchodní napětí mezi USA a Čínou. Na devizovém trhu ztrácel americký dolar.

Index Dow klesl o 0,33 % na 25 679,90 bodu, širší index S&P 500 se snížil o 0,67 % na 2 840,23 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite oslabil o 1,46 % na 7 702,38 bodu. Index volatility VIX stoupl o 2,19 % na 16,31 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o dva bazické body na 2,42 %. Bitcoin i ethereum odepsaly přes 2 % a ceny ropy zakončily den smíšeně, když americká WTI mírně zdražila a Brent zlevnil o 0,2 %.

Bílý dům přidal minulý týden firmu Huawei na takzvanou černou listinu, takže americké podniky nyní potřebují zvláštní povolení, aby jí mohly dodávat své součástky a technologie. Několik firem proto přerušilo podnikání s čínskou firmou, která je největším světovým výrobcem telekomunikačního vybavení. Google (-2,06 %) se rozhodl omezit Huawei používání svého operačního systému Android.

Největší propad v pondělí zaznamenal dílčí index S&P technologických společností. Ztrácely hlavně firmy Qualcomm (-5,99 %), Micron Technology (-3,99 %) a Broadcom (-5,97 %), které jsou dodavateli Huawei. Oslabily i akcie Applu (-3,13 %), mimo jiné i kvůli varování HSBC, že vyšší ceny produktů firmy po nejnovějším růstu cel budou mít "strašlivé" důsledky na poptávku.

Naopak posílily akcie telekomunikačních společností Sprint (+18,87 %) a T-Mobile US (+3,87 %). Šéf Federální komunikační komise (FCC) uvedl, že nemá námitky proti spojení obou společností. Akcie firem však část zisků smazaly poté, co agentura Bloomberg napsala, že americké ministerstvo spravedlnosti není schválení dohody nakloněno, napsala agentura Reuters.

Dolar mírně oslabil. Investoři se nechtějí pouštět do větších obchodů, trh čeká na to, jak se bude vyvíjet obchodní jednání mezi Spojenými státy a Čínou. Obchodníci chtějí také vědět, co si americká centrální banka myslí o dalším vývoji úroků.

V závěru obchodování dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesl o 0,1 % na 97,94 bodu. Vůči euru dolar oslabil o téměř 0,1 % na 1,1166 USD, k jenu naopak mírně stoupl na 110,04 JPY. Euro vůči jenu posílilo o 0,1 % na 122,86 JPY.