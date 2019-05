FCC schválí spojení T-Mobile US a Sprint za 26,5 mld. USD. Jejich akcie silně rostou

Šéf americké FCC oznámil, že plánuje agentuře doporuč schválení plánované fúze telekomunikačních obrů T-Mobile US a Sprint. Celková hodnota transakce by se měla pohybovat kolem 26,5 mld. USD Vzájemné spojení podle FCC urychlí proces zavedení 5G sítí v USA a posune USA na světovou špičku v této oblasti.Spojované společnosti se zavazují, že do 3 let bude mít k 5G přístup 97% americké populace a do 6 let pak plných 99%. 90% populace by následně měla mít přístup k přenosovým rychlostem kolem 100 Mbps a 99% k 50 Mbps.Pokud by firmy nesplnily své přísliby, čelily by vážným komplikacím ze strany FCC.Spojení musí kromě FCC posvětit také Justice Department. Akcie obou společností reagují na zprávu výrazně pozitivně. Akcie T-Mobile rostou o 7% a Sprintu dokonce o 27%.