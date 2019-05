Trumpův zákaz dodávek pro Huawei zasáhl globální síť dodavatelů

Akcie evropských výrobců čipů Infineon Technologies, AMS a STMicroelectronics dnes výrazně oslabují kvůli obavám z přerušení dodávek pro čínskou firmu Huawei Technologies. Ta nyní čelí restrikcím ze strany Spojených států.

Akcie se dostaly pod tlak po zprávě listu Nikkei Asian Review, že německá společnost Infineon již dodávky pro Huawei pozastavila. List navíc uvedl, že francouzská firma STMicroelectronics bude tento týden jednat o tom, zda má v dodávkách pro Huawei pokračovat.

Ministerstvo obchodu USA firmu Huawei minulý týden zařadilo na černou listinu, takže americké podniky nyní potřebují zvláštní povolení, aby jí mohly dodávat své produkty. List Nikkei Asian Review s odkazem na vyjádření právníků uvedl, že toto omezení se vztahuje také na zahraniční podniky, které ve svých produktech využívají určité množství amerických technologií.

"Infineon se rozhodl zaujmout opatrnější přístup a pozastavil dodávky. Tento týden však budou o situaci jednat a posuzovat ji," uvedl podle Reuters jeden ze zdrojů listu. Zatím však není jasné, zda Infinenon po vyjasnění právních otázek dodávky obnoví.

Infineon a STMicroelectronics jsou největšími výrobci čipů v Evropě. Firmy se zatím ke zprávě listu Nikkei Asian Review nevyjádřily. Kolem poledne ztrácely akcie Infineonu téměř pět procent a akcie STMicroelectronics dokonce kolem sedmi procent.

Analytik Janardan Menon ze společnosti Liberum upozornil, že kauza kolem Huawei bude mít na tyto firmy negativní vliv i v případě, že se na ně americké restrikce nebudou vztahovat. "Lze očekávat, že podíl Huawei na jejich obchodech v příštích měsíc docela výrazně klesne, pokud vláda USA nezmění svůj postoj," dodal.

Dopad byl znát dnes i napříč globálním dodavatelským řetězcem společnosti Huawei, která je druhým největším světovým prodejcem chytrých telefonům a největším světovým dodavatelem telekomunikačních zařízení.

Výrobci čipů, jako jsou Intel, Qualcomm, Xilinx nebo Broadcom údajně sdělili zaměstnancům, že do odvolání nebudou dodávat produkty Huawei. Ty dnes uvedla, že bude zákazníkům nadále poskytovat aktualizace zabezpečení a další podporu.

Aby bylo jasno, Huawei má na skladech tolik čipů a dalších součástek, aby dokázal bez zádrhelů běžet ještě minimálně tři měsíce, uvedly zdroje Bloombergu. Na možnost, která by se podobala té současné, se připravoval minimálně od poloviny roku 2018, syslil prý součástky a navrhoval vlastní čipy.

Blokování prodejů extrémně důležitých součástek firmě Huawei by ale mohlo narušit podnikání amerických firem jako Micron a zpomalit zavádění bezdrátových sítí 5G po celém světě, včetně Číny. To by obratem mohlo poškodit zase americké společnosti – tentokrát ty, které spoléhají na oživování čínské ekonomiky.

Intel je hlavním dodavatelem serverových čipů pro tuto čínskou společnosti. Qualcomm dodává do mnoha jejích chytrých telefonů procesory a modemy. Xilinx prodává programovatelné čipy užívané v síťovém byznysu a Broadcom je dodavatelem přepínacích čipů, které jsou další klíčovou komponentou v některých typech síťových přístrojů.

Pokud budou tedy kroky Trumpovy vlády zavedeny v plném rozsahu, mohly by mít dalekosáhlé účinky na globální polovodičový sektor. Spojené státy kromě toho vyvíjejí tlak na svoje spojence a příznivce, aby při budování sítí 5G, které by měly být páteří moderní ekonomiky, daly od Huawei ruce pryč.

Krok Washingtonu ale znamená přímý zásah i pro divizi mobilních zařízení této čínské firmy. Společnost bude moci používat jenom veřejně dostupnou verzi operačního systému Android od Googlu. Služby Google Play nebo bezpečnostní zajištění Google Play Protect budou například nadále funkční. Huawei ale ztratí přístup k novým verzím operačního systému Android, budoucí verze mobilů Huawei, které systém Android využívají, ztratí přístup k oblíbeným službám Google Play Store, Gmail, Chrome a YouTube.

Něco takového by mohlo vážně poškodit zahraniční prodeje telefonů Huawei, protože zmíněné aplikace jsou populární hlavně mimo Čínu. Vazba je ale důležitá i pro Google, který může jeho prostřednictvím šířit svoje aplikace a posilovat byznys v mobilní reklamě.

Evropský technologický index STOXX Europe 600 Technology klesal kolem 15:00 o 2,7 %. Futures na americký, převážně technologický index Nasdaq Composite klesaly kolem 15:00 SELČ o zhruba 1,6 %. Akcie společnosti Alphabet, mateřské společnosti Googlu, ztrácely v předburzovním obchodování zhruba 1,6 %.

Společnost Huawei Technologies není veřejně obchodovaná na burze. Její dluhopis se splatností v roce 2027 ale v pátek, kdy bylo opatření Washingtonu oznámeno, vykázal v Hongkongu pokles o rekordních 2,4 centu USD.

Zdroje: ČTK, BBG, www.stoxx.com