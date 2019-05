Napětí mezi USA a Íránem skokově roste. Trump vyhrožuje ozbrojeným konfliktem

Americký prezident Donald Trump o víkendu dále vyostřil už tak napjaté vztahy s Íránem, když uvedl, že pokud bude chtít Írán bojovat, bude to jeho konec. Trump zároveň upozornil zemi, aby již nikdy nevyhrožovala Spojeným státům.Íránský ministr zahraničí kontroval v tom smyslu, že na Íránu si vylámali zuby takoví bojovníci jako Alexander Veliký nebo Čingischách. Vyslovil také přesvědčení, že nikdo nemůže podléhat iluzi, že by se mohl konfrontovat s Íránem. Poznamenal také, že konflikt Írán nevyhledává a zároveň zapochyboval, že by USA mohly ít k otevřému středu dostatek odhodlání.Ke konci minulého týdne se objevily zprávy, že USA do oblasti Perského zálivu zvažují vyslání až 120 000 vojáků. Do třeskavé oblasti již zamířila americká letadlová loď USS Abraham Lincoln s patřičným doprovodem a také strategické bombardéry B-52.Napětí v minulém týdnu vystupňovaly teroristické sabotážní útoky na ropné tankery u pobřeží SAE a série sabotážních útoků na ropná zařízení v Saúdské Arábii s náznaky, že tyto útoky měly podporu íránských revolučních gard.