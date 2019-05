Proč se bát čínské „sedmičky“

Čínská offshore měna v květnu oslabila vůči dolaru o zhruba tři procenta. To ji řadí na čtvrtou příčku nejslabších světových měn v rámci srovnání květnového vývoje vůči zeleným bankovkám. Pomalu ale jistě se tak blížíme k psychologické hranici 7,00 jüanu za dolar, která u mnohých tržních subjektů vzbuzuje silnou nervozitu.

Oslabení offshorového jüanu bylo v květnu vůbec největší v rámci asijského regionu, čínskou centrální bankou kontrolovaný onshore renminbi se pak letos vůbec poprvé dostal nad hranici 6,9 USDCNY. Hlavním katalyzátorem výprodeje bylo zpomalování ekonomiky rudého draka společně s eskalací obchodních sporů se Spojenými státy.

Platí, že pokud bude oslabování pokračovat, mohlo by to současnou nervozitu na trzích ještě přiživit. Z pohledu USA, a obzvláště prezidenta Trumpa, se nabízí podezření z účelové manipulace s čínskou měnou s cílem podpořit strádající čínskou ekonomiku na úkor těch ostatních. Toto (opakované) nařčení by i přes všechna dřívější ujištění, například čínský prezident Si Ťin-pching se minulý měsíc zavázal proti účelovému oslabování jüanu, mohlo vyvolat další depreciační tlaky.

Ve výsledku bychom tak mohli být svědky omezování spotřeby čínských domácností a firemních investic s tím, jak by se tyto subjekty snažily přesunout svůj kapitál mimo oslabující měnu (v posledních dnech byl tento proces zmiňován například v souvislosti s posilujícím bitcoinem). Celá situace by mohla skončit obdobným scénářem z roku 2015, kdy nečekaná devalvace jüanu vyvolala globální výprodej na akciových trzích. Vyloučit rovněž nelze ani odvetné kroky ostatních zemí v podobě oslabení vlastních měn.

Lze říci, že čínské úřady si tuto hrozbu uvědomují – alespoň navenek. Potvrzuje to například víkendové vyjádření viceguvernéra Čínské lidové banky (PBOC). Ten v rozhovoru pro Financial News uvedl, že případné oslabení jüanu nad psychologickou hranici 7,00 za dolar by přineslo více škody než užitku, a to ve smyslu ztráty důvěry, po níž by následoval zvýšený tlak na odliv kapitálu ze země. I proto čínská centrální banka na začátku tohoto týdne zřejmě nastavila fixing onshore renminbi na silnějších hodnotách, než většina analytiků odhadovala – fixing na 6,8988 USDCNY oproti očekávaným 6,9056. Výsledkem toho bylo lehké zpevnění jüanu vůči dolaru – vůbec první za posledních čtyři dny.

Čínská centrální banka se tak zřejmě bude snažit udržet svou měnu na stabilních úrovních. Jakýkoliv nečekaný výkyv by ještě více vyhrotil již tak dost křehký stav obchodních vyjednávání USA a Číny, což by se nutně podepsalo i na globálních trzích. PBOC však nebude mít úplně lehkou práci, jelikož se blíží období vyplácení dividend. Offshorové čínské společnosti mají dle dat agentury Bloomberg v době od června do srpna vyplatit dividendy v hodnotě necelých 19 miliard dolarů (z toho zhruba 10 miliard připadá na červenec). Fakt, že budou nuceny prodat jüan a nakoupit zahraniční měny, by tak mohl slabou pozici ještě více umocnit.

Vývoj čínské měny byl během prvního čtvrtletí stabilní, což se projevilo i na poklesu volatility světových devizových trhů na zhruba pětileté minima. Dění posledních dní však přineslo opačnou situaci, na což volatilita FX trhů reagovala mírným zvýšením. Do budoucna tak bude záležet, zda čínská centrální banka dodrží stabilitu svého kurzu. Z našeho pohledu by nemělo dojít na to, že by se onshore jüan přiblížil k hranici 7,00 za dolar, což by na trhy mělo vnést alespoň částečné uklidnění.

K tomu bude samozřejmě potřeba, aby se posunula i obchodní vyjednávání Číny a USA. Vzhledem k dění ze závěru minulého týdne, kdy Spojené státy zařadily čínskou společnost Huawei na černou listinu, si však na pozitivní stimul budeme muset ještě počkat.

Tento týden proto budeme sledovat další vývoj americko-čínských obchodních vztahů. Vedle toho budou klíčovou událostí volby do Evropského parlamentu. Zajímavá bude rovněž várka evropských a amerických ukazatelů podnikatelské nálady (indexy PMI) či zápis z posledního zasedání americké centrální banky. Vzhledem zejména k politickým faktorům můžeme očekávat tlak na slabší euro vůči dolaru.

Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1162 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,93 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1134 do 1,1204 EURUSD.*

Koruna se v závěru minulého týdne dostala pod tlak společně se zbytkem regionu střední a východní Evropy. Vzhledem k tomu, že tento týden nebude na domácí data nikterak bohatý, kurz české měny se bude vyvíjet v tandemu s náladou na globálních trzích.

Dnes ráno byl zveřejněn výsledek dubnového indexu cen výrobců. Nad očekávání lepší výsledek +4,3 % y/y - ve srovnání s předchozím číslem 3,8 % a odhadem na 3,9 % - se na koruně projevil jen minimálně. Zbytek týdne přinese pouze ukazatel podnikové a spotřebitelské důvěry za květen, který bude zveřejněn v pátek.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,77 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,69 až 25,79 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,90 až 23,10 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.