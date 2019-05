Bloomberg: Obchodní válka s USA může snížit růst čínského HDP pod 6%

Obchodní války update: zvýšení dovozních cel ze strany USA zpomalí čínskou ekonomiku pod šest procent v příštím roce, podle odhadu Bloomberg. Navíc, pokud by Trump splnil své hrozby a zvýšil cla na veškeré čínské dovozy do USA na 25%, pak by v čínská ekonomika zpomalila rychleji: na šest procent letos a v příštím roce dokonce na 5,4%. Na druhou stranu, současné zvýšení cel, pokud bude dočasné, dokáže čínská vláda snadno vykompenzovat fiskální politikou. Konec června, kdy se potká Trump a Ťin-pching, by měl napovědět, kterou cestou se obchodní spor vydá.



K oficiálním číslům HDP jen dodám, že růst je nadhodnocený, podle analýz jsou skutečné růsty v průměru o dva procentní body nižší.



David Navrátil