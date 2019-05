Tony Vays: Bitcoin čaká veľká korekcia

Posledným človekom, ktorý hovoril o raste Bitcoinu nad hranicou 8 000 USD, bol Tone Vays, populárny analytik kryptomien. V rozhovore pre BlockTV na Consensus 2019, Vays uviedol, že bol úplne stratený v scenári kryptomenového trhu, pretože nemal tušenie, čo spôsobuje hviezdny rast cien. Podľa jeho slov Bitcoin čaká veľká korekcia.



„Pre Bitcoin a zvyšok trhu to bol bezprecedentný rast. To isté sa stalo na konci bear marketu v roku 2015. Avšak, všetko čo sa tu deje, nie je správne. Myslel som si, že Bitcoin porastie z 4000 z dolárov na 5100 dolárov a potom príde korekcia. Avšak rast až do hranice 8400 dolárov je úplne mätúci.”

Podľa Vaysa sú príčiny tohto bull runu veľmi nejasné, pretože neprichádzajú žiadni noví hráči. Peniaze v priemysle sú stále rovnaké ako predtým, pričom nový prúd príjmov neprišiel.Dokonca sa obával, že trh sa chystá na korekciu, podľa jeho slov na tvrdú korekciu.

„Práve teraz je trh v parabolickom uptrende a strašidelnou časťou je, že neexistuje jediný katalyzátor, ktorý by mohol mať na svedomí.Tento nárast môže v skutočnosti viesť k veľkým veciam s pridanými účinkami.Mám pocit, že s Tetherom sa určite niečo deje, pretože USDT bol v 30-percentnej zľave, čo znamenalo, že aj BTC mal mať 30-percentnú zľavu, ktorú zjavne nemal. “

Tone Vays poukázal aj na ďalšiu anomáliu, ktorou bola tá , že cena BTC bola vyššia na zmenárni Bitstamp ako zmenárni Bitfinex.Dokonca pripustil, že by chcel vziať dva týždne voľna kvôli zmätku na trhu.

