Nissan se chystá na nejhorší rok za desetiletí

Začalo to před několika dny. Nejdříve Nissan oznámil, že jeho provozní zisk v uplynulém finančním roce dosáhl 318 miliard jenů, což je pokles o 45 %. Sdělení z tohoto úterka je ale možná ještě horší. V probíhajícím finančním roce počítá japonská automobilka s propadem zisků o 27,7 %. Navzdory tomu, že prodeje se stabilizovaly na 5,5 milionu vozidel.

Ve stávajícím finančním roce, který končí příští rok v dubnu, už automobilka nepočítá s ničím jiným než s 230 miliardami jenů provozního zisku. Byla by to zhruba polovina průměrné prognózy 453 miliard JPY a její nejhorší výsledek za 10 posledních let.

Provozní marže, která ještě před třemi lety dokázala dosáhnout na 6,9 %, by v tomto roce měla spadnout na 2 %. To by bylo jedno z nejhorších čísel v celém odvětví. „Dotkneme se dna,“ prohlásil podle finančního webu Les Echos Hiroto Saikawa, nynější generální ředitel automobilky, v jejímž čele před dvěma lety vystřídal Carlose Ghosna, opakovaně zatčeného a propuštěného na kauci v Japonsku.

Důvod pro takto špatná čísla hledá Saikawa u svého předchůdce, kterého i nadále viní, že především ve Spojených státech se skupina žene za nesmyslnými objemy. V Americe jsme si koupili části trhu s obrovskou slevou, uvedl Saikawa nedávno, a to takovou měrou, že se ziskovost skupiny na tomto prioritním trhu zhroutila, stejně jako image značky. Závislost na americkém a čínském trhu ukazuje následující graf:

Na restrukturalizaci firmy si Saikawa podle všeho dává tři roky, pak zdravější firmu by pak chtěl předat svému nástupci. Restrukturalizace bude znamenat omezení výrobních kapacit v několika zemích včetně Španělska nebo Anglie. Kromě toho firma ruší 4800 pracovních míst, což už nastalo. Odbyt by mělo nakopnout uvedení nových modelů, kterých by do jara 2023 mělo být 20. Prodej v Číně, který je pro skupinu hlavním asijským trhem, by měl letos vyrůst o 9 % na 1,7 milionu vozů, ačkoli většina automobilek se obává, že zakázky budou stagnovat.

„V příštích dvou nebo nejdéle třech letech se dostaneme zpět na naše předešlé úrovně. Dejte nám prosím čas,“ uvedl Saikawa podle Bloombergu.

A i když Saikawa poukázal na to, že výrobce by se při organizaci restrukturalizace mohl částečně opírat o spolupráci s Renaultem, v zásadě dal na srozuměnou, že japonská skupina spoléhá hlavně na vlastní síly. Nelíbí se mu ani myšlenka fúze s Renaultem, kterou by naopak vítali Francouzi.

Dividendu firma plánuje na 40 JPY na akcii oproti dřívějším 57 JPY. Dolehne to mimo jiné na Renault, který má v Nissanu 43% podíl a svoje zisky dlouhou dobu zvedal za pomoci této japonské automobilky. Tento pilíř se teď ale rozpadá. Analytici Evercore odhadli, že dopad do zisků Nissanu bude letos zhruba -20 % a v příštích třech letech se příspěvek Nissanu sníží o 26 %.

Poté, co Nissan poprvé po deseti letech snížil dividendu, se akcie Renaultu ve středu propadly na burze v Paříži až o více než 4 % na čtyřleté minimum. Snížení dividendy umaže zhruba 56 milionů EUR ze zisku Renaultu za první čtvrtletí. To je v kontrastu s číslem ze loňský první kvartál, kdy příspěvek Nissanu dosahoval 478 milionů EUR. Podle analytika společnosti MainFirst Pierra-Yvese Quemenera financovala dividenda Nissanu během posledních let zhruba 71 % výplaty akcionářům.

Aliance drží dohromady díky vzájemnému vlastnictví akcií. Nissan vlastní v Renaultu 15 % bez hlasovacích práv. Jakýkoli jednostranný pokus Renaultu nebo Nissanu zvrátit stávající rovnováhu by mohl rozpoutat boj o moc, podotkl Bloomberg. Podle nejnovějších spekulací hodlá Nissan do představenstva dosadit nynějšího ředitele Renaultu Thierryho Bollorého. Takovýto ústupek Nissanu, jehož šéf Saikawa zatím jakékoli posuny ze strany Renaultu odmítal, by partnery uvnitř aliance mohl trochu sblížit.

Zdroje: BBG, Les Echos