Kofola i PFNonwovens naplnily svými výsledky naše očekávání (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Kofola ČeskoSlovensko představila výsledky za první kvartál. Ty naplnily naše očekávání.

PFNonwovens spustí dvě linky v následujících několika měsících, výsledky v souladu s očekáváním.

Evropské akcie by měly otevřít pod úrovní včerejších zavíracích cen.

Dnešek je na makroekonomická data relativně chudý. Za eurozónu bude zveřejněna březnová bilance zahraničního obchodu a ve Spojených státech se dočkáme počtu nově zahájených staveb za duben.

Ve Spojených státech dnes své výsledky hospodaření představí například maloobchodní řetězec Walmart či výrobce grafických karet NVIDIA. V Evropě se dočkáme finančních čísel od NN Group nebo KBC Group.

Analytici Société Générale zvýšili své doporučení na Držet pro akcie německého provozovatele větrných elektráren Nordex a italského prodejce oblečení a módních doplňků Salvatore Ferragamo. Současně také zvýšili doporučení na Koupit pro britskou cateringovou společnost Compass Group a francouzskou technologickou firmu Cegedim.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ziskem. Index Dow Jones vzrostl o 0,5 %, S&P 500 si polepšil o 0,6 % a technologický Nasdaq přidal 1,1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe dařilo telekomunikačním firmám, když jejich zisky dosáhly výše 2,1 %. Nejztrátovějším sektorem se staly finanční instituce, jejichž hodnota akcií klesla o 0,5 %.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování různorodě. Daří se burzám v Číně (+0,3 %) či Austrálii (+0,5 %). Ztráty zaznamenává například Jižní Korea (-1,3 %) nebo Japonsko (-0,7 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225 jsou na tom nejhůře energetické společnosti se ztrátou 2,9 %. Na opačné straně nejvyššího zisku 1,5 % dosahuje sektor utilit.

Akciové trhy včera rostly na vlně optimismu, když americký prezident Donald Trump oznámil svůj záměr pozdržet zavedení dovozních cel na auta až o šest měsíců. Původní deadline na rozhodnutí o clech vyprší tuto sobotu. Trump chce nejdříve počkat, jak dopadnou obchodní jednání s Evropskou unií a Japonskem. Teprve poté by rozhodoval o případném uvalení cel. Další významnou událostí, která včera nastala, byl exekutivní příkaz Donalda Trumpa, který kvůli údajnému ohrožení amerických telekomunikačních sítí vyhlásil stav nouze. Současně s tím americké ministerstvo obchodu zařadilo čínskou firmu Huawei na černou listinu, což společnosti výrazně zkomplikuje přístup k součástkám nabízeným americkými firmami. V praxi to znamená, že Huawei bude potřebovat souhlas americké vlády, aby zakoupila součástky vyrobené v USA.

Kofola ČeskoSlovensko

Skupina Kofola včera v podvečer zveřejnila výsledky hospodaření.

Kofola představila své výsledky hospodaření očištěné o vliv v březnu prodané společnosti HOOP Polska. Konsolidované výnosy z pokračujících aktivit společnosti Kofola za první kvartál meziročně vzrostly o 7,6 % na 1 291,2 mil. CZK. Československý trh vygeneroval v prvním kvartálu výnosy meziročně vyšší o 4,1 %. V segmentu HoReCa Kofola zaznamenala historicky rekordní tržní podíl, na Slovensku poprvé překonala hranici 40 % s výrazným přispěním čepované Kofoly. Adriatický region opět přinesl pozitivní výsledek, když skupina na tomto trhu dosáhla dvojciferného růstu tržeb. Za růstem ve výši 12,5 % stojí především prodeje minerální vody Radenska, ale také chorvatské vody Studenac. Zisk EBITDA meziročně vzrostl o 12,2 % za přispění nižších cen cukru a obalových materiálů.

Čistý dluh společnosti od konce roku 2018 vzrostl z 2,43 mld. CZK na 2,81 mld. CZK a poměr čistého dluhu vůči EBITDA dosáhl hodnoty 2,7. Zvýšení čistého zadlužení bylo ovlivněno novým účetním předpisem IFRS 16, na jehož základě dochází ke kapitalizaci operativního leasingu. Po prodeji HOOP Polska management společnosti upravil strukturu sledovaných segmentů. Nově to bude ČeskoSlovensko, Adriatický region a „Fresh & Herbs“.

Pokud by se započítal vliv prodané HOOP Polska, tak celkové tržby by byly ve výši 1 448,4 mil. CZK, tedy o 0,1 % méně, než jsme očekávali. Obdobně je na tom čistý zisk, který by představoval ztrátu ve výši 65,9 mil. CZK, což je o 0,9 mil. CZK více, než jsme předpokládali. Celkově tak hodnotíme výsledky Kofoly pozitivně a v souladu s našimi očekáváními. V průběhu dne zveřejníme detailnější komentář.

PFNonwovens

Textilka PFNonwovens zveřejnila výsledky hospodaření za první kvartál.

Výsledky hospodaření celkově přinesly neutrální nebo lehce pozitivní signály zejména s ohledem na úroveň čistého zisku a pokračující snižování zadlužení. Poměr čistého dluhu vůči EBITDA se významně snížil na úroveň 3,03x oproti 3,47x na konci roku 2018. Vyšší čistý zisk byl způsoben především zaúčtovaným výnosem v odložené dani. PFNonwovens meziročně zvýšila prodeje v tunách, přestože samotná výroba za Q1 19 se snížila o 1,7 %, což vedlo k poklesu skladových zásob hotových výrobků. EBITDA marže dosáhla 21,6 % a byla o 0,3 pb vyšší oproti loňskému prvnímu kvartálu. Harmonogram investic jde dle plánu. V Jihoafrické republice byla výstavba prakticky dokončena a probíhá její kolaudace. První komerční dodávky by tak společnost mohla realizovat začátkem druhého pololetí. Ve třetím kvartále by pak na ní měla navázat i nová linka ve Znojmě – Příměticích, kde zatím jde rovněž vše dle plánu. Management potvrdil svůj celoroční cíl pro EBITDA v rozmezí 1,30 – 1,45 mld. CZK a investiční výdaje v maximální výši 1,45 mld. CZK.