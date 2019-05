Strach z obchodní války zvyšuje šance na snížení sazeb v USA

Opětovné zhoršení americko-čínských obchodních vztahů neovlivňuje jen dění na akciových trzích. Strach z obchodní války začíná mít zajímavý dopad také na situaci na dolaru. Konkrétně pak na ocenění úrokových futures, které začínají indikovat zvýšenou pravděpodobnost snížení amerických sazeb, přestože ve prospěch této možnosti zatím ze strany americké centrální banky nezaznělo ani slovo.

Možná si ještě vzpomenete, že po květnovém zasedání Fedu šance na letošní snížení sazeb začaly znovu klesat. Přispěl k tomu doprovodný komentář americké centrální banky a slova o tom, že díky síle amerického trhu práce zatím nevidí prostor k jejich snižování. Pravděpodobnost jejich snížení ještě během letošního roku tehdy klesla ze 70 % na 40 % a dolar reagoval výrazným posílením.

Uběhly dva týdny a šance na snížení sazeb jsou znovu nad 70 %. Na vině je samozřejmě strach zobchodní války a z dalšího zpomalení americké ekonomiky.



Pravděpodobnost snížení sazeb do prosincového zasedání Fedu vzrostla na 74 %. Zdroj: Bloomberg

EURUSD se díky tomu vrací na důležitou resistenci na 1,1260, která paradoxně velmi dobře zafungovala právě ve dnech, kdy byly šance na snížení sazeb podobné jako dnes. Technicky i fundamentálně se tak dostáváme do zajímavé pozice, která by mohla dolaru pomoci ke korekci nedávných ztrát, a to zejména v situaci, kdy by šance na zvýšení sazeb dál nestoupaly.

EURUSD se nachází na dosah resistence, kterou naposledy atakoval v době, kdy byly šance na snížení sazeb podobné jako dnes. Zdroj: xStation5