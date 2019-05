Krypto reklamy eBay: Bude eBay akceptovať Bitcoin a iné kryptomeny?

Krypto reklamy eBay: Bude eBay akceptovať Bitcoin a iné kryptomeny? Podľa fotografií marketingových materiálov z prebiehajúcej konferencie Consensus 2019 v New Yorku, eBay, ktorý má 180 miliónov užívateľov, aktívne sleduje kryptografické platby. Zdá sa, že jeden z najväčších sponzorov tohtoročného podujatia sa zameriava na predstavivosť účastníkov. „Virtuálna mena. To sa deje na eBay, “ hovorí jeden banner. To je všetko, čo na ňom môžeme vidieť. Nie sú tam žiadne bližšie špecifikácie a informácie. Dočkáme sa teda, že môžeme použiť na eBay Bitcoin a iné kryptomeny?



Výber sloganu fungoval. Po tom, čo tieto fotografie išli online, sociálne médiá a mainstreamové médiá podnietili diskusiu, ktorá naďalej zaplavuje krypto komunitu. Teórie siahajú od prijatia Bitcoinu až po exkluzívnu dohodu s Binance Coin, natívnym tokenom krypto zmenárne Binance.



Len dohoda s treťou stranou?

Ako austrálsky spravodajský magazín Micky konštatuje, že realita by mohla byť o niečo viac triezva. eBay môže prísť s partnerstvom s platobnou platformou, ktorá akceptuje rôzne kryptomeny v mene obchodníkov a platí im fiat.

Táto platforma je UTRUST. Spoločnosť, ktorá v septembri minulého roku získala bývalého manažéra eBay a PayPal Sanja Kon, aby sa rozšírila o globálnu expanziu.

„Nie je ťažké si predstaviť, že jedno z prvých partnerov, ktoré by sa pokúšal Kon uzavriet, by bolo so spoločnosťou, v ktorej pôsobil päť rokov ako vedúca pracovná sila.“ Napísala aj publikácia, ktorá sa spájala so sociálnymi médiami.

UTRUST podporuje Bitcoin, Litecoin a Ripple popri ďalších kryptomenách. Zároveň spúšťa svoj vlastný natívny token, ktorý by sa pravdepodobne vyznačoval akoukoľvek formou akceptácie.

„Neustále ma fascinuje, ako technologické inovácie ovplyvňujú náš každodenný život. Najmä rýchly vývoj kryptografických platieb,“ povedal Kon v čase, keď nastúpil do spoločnosti UTRUST.





