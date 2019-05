Trumpův tweet rozbouřil globální finanční trhy

Stačil jeden tweet, aby americký prezident Donald Trump opět rozbouřil relativně klidné globální finanční trhy. Namísto možných výnosů plynoucích z dlouho očekávané obchodní dohody mezi USA a Čínou, Donald Trump ohlásil zvýšení cel z deseti na 25 %. To se dotkne čínského dovozu v hodnotě 200 miliard dolarů.

K tomuto kroku došlo navzdory zjevným ústupkům Číny v téměř všech aspektech obchodní dohody. Nová hrozba se negativně odrazila na finančních trzích a celkovém sentimentu. Rekordní sázky na nárůst volatility indexu CBOE VIX future, který sleduje pohyby cen akciových trhů prostřednictvím indexu S&P 500, vyvolaly obavy, že situace vyústí do masivního poklesu, jaký jsme viděli naposledy v únoru 2018.

Ačkoli jednání o obchodní dohodě i přes uvalení nových sankcí pokračují, trhy zaujaly nervózní vyčkávací postoj. Tržní hráči jsou si vědomi, že výsledkem jednání může být situace, která může dramaticky vychýlit trhy oběma směry.

Rozhodnutí amerického prezidenta má negativní dopad na řadu aktiv, komodity nevyjímaje. Index Bloomberg Commodity klesl na nejnižší úroveň od ledna 2019. Nad vodou se drží jedině energetický sektor, kde ceny podporuje hrozba problémů s dodávkami suroviny. To dokázalo vyvážit i negativní vývoj na akciových trzích a obavy z poklesu globální poptávky.



Nepředvídatelná cena ropy

Snažit se vytvořit krátkodobou předpověď pro ceny ropy je v současnosti téměř nemožné. Na jedné straně ji podporuje řada faktorů na straně nabídky, na druhé straně jsou však geopolitická rizika spojená s negativním vlivem obchodní války. Co může nyní výrazně ovlivňovat trh s černým zlatem:

Faktory podporující růst cen ropy:

• Omezování nabídky kvůli škrtům produkce

• Kontaminace ruské ropy směřující do Evropy

• Nedodržení závazků Íránu vyplývajících z jaderné dohody

• Přesun americké armády na Blízký východ kvůli íránské vojenské hrozbě

• Boje v okolí města Tripolis zvyšující riziko výpadu dodávek ropy z Libye, která je nejzranitelnějším producentem organizace OPEC

Faktory snižující cenu ropy:

• Riziko selhání americko-čínských obchodních rozhovorů s negativním dopadem na globální ekonomický růst

• Oslabení akciových trhů a nárůst volatility, vedoucí k snížení schopnosti akceptovat rizika

• Změny pozic hedgeových fondů

O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.