Vláda schválila další zápůjčku ropy Unipetrolu, z rezerv už ubyla třetina

Další zápůjčku ropy ze státních rezerv pro petrochemický holding Unipetrol dnes schválila vláda. Novinářům to řekl předseda české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Podobně jako první zápůjčka přesahuje 100.000 tun, dodal. Čistá ruská ropa pro rafinerii v Litvínově by oproti původním plánům měla přitéct do České republiky nejdříve mezi 20. až 25. květnem. Dřívější odhady hovořily o 15. květnu.



"Bude stačit na výrobu do konce května, přesné údaje obvykle nesdělujeme," uvedl Švagr. Objem první zápůjčky pro Unipetrol, kterou schválil kabinet před 14 dny, podle něj překročil 100.000 tun, stejně je to i s tou současnou. Ze zásob po dvou zápůjčkách zůstávají zhruba dvě třetiny, což považuje za důležité pro případ, že budou pokračovat problémy s čistotou ropy v ropovodu Družba.





Za znepokojivé považuje zprávy z Maďarska. Podle agentury Reuters tamní ropná a plynárenská skupina MOL již obdržela testovací dodávky ruské ropy z ropovodu Družba. Podle jednoho ze zdrojů má dodávaná surovina stále nadlimitní obsah organického chloridu. "Ale počkejme si, až skutečně bude ropa na slovensko-ukrajinských hranicích, protože kolegové ze Slovenska tam budou provádět testy, a to je pro nás zásadní," uvedl.Slováci podle Švagra očekávají, že ropa na jejich hranice dorazí zhruba za dva dny. Výsledek na slovenském pomezí považuje za důležitý vzhledem k tomu, že už se bude jednat o větev ropovodu, která vede přímo do Česka. "Zatím není vůbec žádný důvod k obavám z hlediska zásobování českého trhu, zásobování je plynulé, nikdo nepocítí na čerpacích stanicích, že by nafta nebyla," řekl.Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do ČR, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Do rafinerie v Litvínově teče ropa ze státních rezerv od 1. května. Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie také rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Roční kapacita obou českých rafinerií je dohromady zhruba devět milionů tun ropy , z čehož na litvínovskou rafinerii připadá téměř šest milionů tun. Kralupská rafinerie naopak zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně.