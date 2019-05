AB InBev dostal pokutu 200 mil. eur za zneužívání pozice na trhu

Evropská komise (EK) vyměřila největšímu světovému pivovaru Anheuser-Busch InBev pokutu 200 milionů eur (5,15 miliardy Kč) za zneužívání dominantního postavení na belgickém trhu piva. Firma podle EK zabraňuje levnějším dodávkám nejpopulárnější značky Jupiler z Nizozemska do Belgie. Verdikt padl po tříletém vyšetřování kauzy.



"Spotřebitelé v Belgii platí více za své oblíbené pivo kvůli záměrné strategii AB InBev omezit přeshraniční prodeje mezi Nizozemskem a Belgií," řekla evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.



AB InBev je největším světovým pivovarem. Jupiler je v Belgii jeho nejpopulárnější značkou, z hlediska objemu prodeje činí její podíl na belgickém trhu 40 procent. AB InBev prodává tuto značku také v dalších zemích EU včetně Francie a Nizozemska, kde ho kvůli větší konkurenci dodává do velkoobchodu i maloobchodu za nižší ceny, než jaké účtuje na svém domácím trhu.





EK zahájila antimonopolní vyšetřování v červnu 2016. Týkalo se praktik pivovaru v období od února 2009 do října 2016. Evropská komise odhalila více praktik, jimiž AB InBev ovlivňuje dovoz do Belgie. Například z plechovek piva prodávaných v Nizozemsku odstraňuje francouzský text a naopak ve Francii je text na etiketách jen ve francouzštině, což v případě dvoujazyčné Belgie limituje vývozní možnosti.Firma podle komise rovněž omezuje prodej některých svých značek nizozemským obchodníkům, u nichž existuje možnost, že by její výrobky mohli dodávat na belgický trh.EK snížila pokutu o 15 procent poté, co se pivovar přiznal k pochybení a souhlasil s nápravou. To znamená, že po dalších pět let bude o výrobcích určených k prodeji v Belgii, Francii a Nizozemsku povinně poskytovat informace ve francouzštině a holandštině.AB InBev v únoru oznámil, že na pokutu dal stranou 230 milionů dolarů (5,27 miliardy Kč ).