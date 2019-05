Hodnota bitcoinu je nejvýše od září, překročila hranici 7000 USD

Hodnota kybernetické měny bitcoin dnes překonala hranici 7000 dolarů (160.405 Kč) a pohybovala se na nejvyšší úrovni od loňského září. Od pátku bitcoin zpevnil o 11 procent a za poslední týden o 22 procent.



Bitcoin se dnes podle společnosti Bitstamp vyšplhal na 7585 dolarů, později ale část zisku odepsal, dopoledne SELČ byla cena těsně nad 7000 dolary.





Ještě na počátku května byla cena největší kryptoměny na úrovni 5000 dolarů . Od poloviny prosince se více než zdvojnásobila, stále je však daleko od 19.000 dolarů , za které se prodávala v nejlepších dobách koncem roku 2017.Vývoj v uplynulém týdnu, kdy světový finanční trh zásadně ovlivňovalo obchodní napětí mezi Spojenými státy a Čínou, oživil názory kryptoměnové komunity, že digitální měny slouží jako bezpečná útočiště v období hospodářské či politické nejistoty. Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Jeho hodnota nicméně v uplynulých letech procházela značnými výkyvy.V roce 2017 zažíval bitcoin prudký růst a dostal se do centra pozornosti médií. Koncem roku 2017 jeho hodnota překonala 19.000 dolarů , v závěru loňského roku však sestoupila do blízkosti 3000 dolarů