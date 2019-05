Na čem se letos nejvíc vydělává? Na bitcoinu

Bitcoin opět nabírá dech. A pořádně! V neděli jeho cena vystoupala až nad 7500 dolarů za kus. To značí více než stoprocentní zhodnocení od začátku letošního roku. Nejpoužívanější a nejvíce kapitalizovaná kryptoměna se tak ocitla na své nejvyšší cenové úrovni od začátku loňského srpna.

Bitcoin navíc upevňuje svoji dominanci mezi ostatnímu kryptoměnami. Tržní podíl bitcoinu v rámci celého segmentu kryptoměn (celkem jich existuje skoro 2200) totiž včera vzrostl na 59 procent, tedy na 17měsíční maximum. To znamená, že ostatní kryptoměny v souhrnu nezachytily nástup bitcoinu a „zůstaly stát opodál“. Samotná tržní kapitalizace celého segmentu kryptoměn vystoupala v neděli na 219 miliard dolarů, což je šestiměsíční maximum.

Neznamená to však, že by všechny ostatní kryptoměny za bitcoinem zaostávaly. Například kryptoměna Ether přidává od prosince 2018 rovněž více 100 procent, jako bitcoin.

Za opětovným růstem ceny bitcoinu a některých dalších kryptoměn je třeba hledat více faktorů. Kryptoměny v uplynulých měsících zmizely „z radaru“ médií hlavního proudu. V médiích se tedy také přestalo diskutovat o problematických aspektech kryptoměn a politici či centrální bankéři přestali tak intenzivně volat po jejich regulaci či přímo zákazu. Naopak, kryptoměny stále zřetelněji pronikají do zavedeného finančního světa. To bitcoin a kryptoměny obecněji dále legitimizuje a investorům dodává odvahy k jejich koupi.

V dubnu přinesla agentura Bloomberg informaci, že obchodování s bitcoinem a další vyhledávanou kryptoměnou, zmíněným etherem, svým klientům umožní vedoucí obchodní platforma E-Trade. Ta je průkopníkem v on-line obchodování drobných investorů, první takový obchod zprocesovala už v roce 1983. Nyní má zhruba pět milionů klientů.

Obchod s bitcoinem a dalšími vysoce kapitalizovanými kryptoměnami by své klientele měla brzy šířeji umožňovat také investiční společnost Fidelity, založená už ve 40. letech minulého století, skutečná ikona investičního světa.

Je tedy evidentní, že zájem zavedených jmen finančního byznysu o kryptoměny trvá. Nepolevuje. Neodradilo je ani splasknutí bitcoinové bubliny na přelomu let 2017 a 2018. Nutno však říci, že to v historii bitcoinu nebyl zdaleka první takový jeho pád. Vždy se dokázal otřepat a vystoupat na ještě vyšší úroveň. A mnozí investoři na něco takového nyní sázejí znova. Proto jeho cena opět roste. Investoři také nechtějí propásnout nástup růstové fáze bitcoinu. Řada z nich zaspala při jeho minulých vzestupech a nyní nechce nic ponechat náhodě. Jejich apetýt umocňuje právě i zmíněná skutečnost, že negativní publicita kolem bitcoinu polevila, což vyvolává dojem, že kryptoměna je nyní jaksi důvěryhodnější.

Výsledkem je, že letos lze jen stěží nalézt aktivum, které zhodnotilo více než bitcoin. Od Nového roku do včerejška bitcoin zhodnotil o 104 procent (viz graf níže). Další letošní vysoce výnosná aktiva rostla o poznání méně. Ropa typu WTI (americká lehká ropa) přidávala ke včerejšku necelých 36 procent. Nejvýkonnější ze všech světových hlavních burzovních indexů, příslušný ukazatel athénské burzy, posiloval ke včerejšku o dvacet procent. A vepřové s červnovým datem dodání je na chicagské burze o deset procent draží než začátkem roku, zejména kvůli epidemii afrického moru prasat, která od loňska zuří v Číně a která už způsobila vybití již více než milionu kusů prasat.

I když je bitcoin letos vysoce výnosný, platí v jeho případě to, co kdykoli v minulosti. Jde o extrémně rizikové a kolísavé aktivum, které může během krátké doby dramaticky získat na hodnotě, ale zrovna tak dramaticky o ni také přijít. Investor do bitcoinu může hodně získat, ale také o vše přijít. Vložení peněz do bitcoinu vlastně ani není investicí, ba ani spekulací, nýbrž pouhopouhou sázkou jako při ruletě.







Lukáš Kovanda, Ph.D.