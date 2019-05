O2 Czech Republic (Koupit, 12m cíl = 298 CZK) - Ziskovost překonala očekávání (Komentář k výsledkům)

Ačkoliv za zveřejněnými dobrými výsledky EBITDA stojí převážně nový účetní standard, vnímáme čísla pozitivně, a to i s ohledem na výši čistého zisku a reportované marže. O2 Czech Republic rozšiřuje dostupnost rychlého připojení k internetu pomocí bezdrátové technologie, registruje rostoucí počet zákazníků a zároveň nadále drží striktní nákladovou disciplínu. V rámci tržeb byly v České republice i na Slovensku hlavním tahounem mobilní data díky novým tarifům s navýšeným množstvím dat a nárůstu zákazníků O 2 TV. Rovněž rostly výnosy z finančních služeb. Nadále pokračoval klesající trend výnosů z tradičních hlasových a datových služeb.

Hlavní trendy: (1) V rámci segmentů se nejrychlejší dynamikou pyšnily slovenské mobilní sítě, prostřednictvím kterých O2 CR utržilo 1,84 mld. CZK, tedy o 4,1 % více než ve Q1 18. Na Slovensku se dále zvýšil průměrný výnos na zákazníka díky rostoucí základně smluvních zákazníků. Český mobil meziročně přidal 0,4 % a tržby činily 4,85 mld. CZK. Pokles výnosů z hlasových služeb a SMS/MMS se společnosti podařilo kompenzovat nárůstem výnosů z datových a finančních služeb. Tržby v segmentu pevných linek klesly ve Q1 19 o 1,5 % na 2,62 mld. CZK. Rostoucí zájem o O 2 TV brzdí pokles výnosů z tradičních hlasových a internetových služeb. (2) Nový účetní standard IFRS16 upravuje formu účtování operativního leasingu. Jeho implementací došlo k nárůstu aktiv a pasiv O2 Czech Republic, kdy na jedné straně jde o aktiva z práva k užívání a na straně druhé o závazky z leasingu platit leasingové platby. S tím souvisí i účtování nově o odpisech aktiv z práva k užívání a úrokových nákladech na závazek z leasingu, které byly původně součástí provozních nákladů. (3) EBITDA meziročně rostla o 11,5 % na 2,91 mld. CZK. Velmi silná byla i marže, která činila 31,4 %, což znamenalo meziroční nárůst o 3,1 pb. Do velké míry se ale na tomto výsledku podepsal nový účetní standard IFRS16 (viz tabulka výše), bez něho by nárůst činil čtyři procenta a marže 29,3 %. V České republice činila EBITDA marže 29,3 % a na Slovensku 39,3 % (včetně IFRS16). (4) Na druhou stranu čistý zisk ve výši 1,24 mld. CZK (-7,0 % y/y) byl novou metodikou ovlivněn negativně, nicméně jeho propad nebyl tak výrazný, jak ukazovaly naše nebo tržní odhady. Důvodem byly odhadované odpisy, které nově zahrnují i odpis práv k užívání, u kterých jsme očekávali vyšší číslo. (5) Investice společnosti v prvním kvartále činily 0,47 mld. CZK (-12,7 % y/y), což v relaci k provozním výnosům činilo 5,1 %. Čistý dluh ke konci Q1 19 dosáhl 7,6 mld. CZK a jeho poměr vůči EBITDA klesl na 0,67násobek oproti 0,72 ve Q4 18. Střednědobý cíl managementu je 1,5násobek.

Dopad na předpovědi: O2 Czech Republic je schopna kompenzovat propady v tradičních oblastech poskytováním nových služeb a zároveň efektivně řídí náklady. Výstavba a rozvoj vlastní sítě na Slovensku by měla dále zlepšit hospodářské výsledky zejména díky nižším platbám za národní roaming. Patrné by měly být i úspory v oblasti IT. Profitabilitě by měly nadále přispívat výnosy z digitální televize, kvalitnější zákaznická základna a rostoucí přenos dat. Loňský rok by měl být dle prohlášení managementu vrcholem investičního boomu, zatímco letošní rok bude záviset na tom, zda ČTÚ spustí aukci frekvencí, s čímž v našem modelu počítáme. Zatímco vloni investice vůči provozním výnosům dosáhly 11,7 %, letos je čekáme jen mírně pod 10 % odhadovaných tržeb. To by nemělo bránit udržení stabilní dividendové politiky.

Dopad na cenu akcií a doporučení: Dnešní výsledky hospodaření hodnotíme pozitivně. Akcie v úvodu dnešního obchodování přidávají přes jedno procento. Společnost nenabízí žádný razantní růstový příběh, ale zajímavý je dle nás za současných cen dividendový výnos 8,4 %, proto doporučujeme nadále akcie O2 Czech Republic nakupovat.

Rizika: Za největší riziko považujeme přísnější regulaci. Dalším je i výrazné posílení české koruny vůči euru, které by se promítlo na nižších tržbách ze slovenského mobilního segmentu vyjádřených v českých korunách. Příchod čtvrtého operátora by mohl tlačit na marže společnosti.

Očekávané události: 4. června se uskuteční valná hromada akcionářů. Zároveň se jedná o rozhodný den pro dividendu ve výši 21 CZK na akcii (včetně části emisního ážia). Poslední obchodní den s nárokem na dividendu tak bude 31. května. Výsledky hospodaření za Q2 19 by měly být oznámeny na přelomu července a srpna.