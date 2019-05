Ranní GBP/USD - Pátek 10.5.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.



Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.



Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Včerejší vývoj na páru GBP/USD byl hodně rozkolísaný a do strany. Ani fundamenty nenastavily jasný směr.

GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Jak pro britskou libru, tak pro americký dolar je dnes během londýnské a americké obchodní seance několik zásadních fundamentů k vyhlašování a ještě k tomu je pátek, takže opatrnost je na místě. Cenové hladiny nechávám beze změny. Jak můžete vidět, cena včera propíchla střední žlutou cenovou úroveň a nakonec se vrátila zpátky nad ní. Může to být ale příprava k druhému pokusu.



UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.