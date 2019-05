9. května: Tohle potřebujete vědět nejen o čtvrtečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie ve čtvrtek výrazně oslabovaly, do konce obchodování ale v reakci na komentář prezidenta Donalda Trumpa podstatnou část ztrát smazaly. Trump uvedl, že Spojené státy a Čína mohou ještě tento týden dospět k obchodní dohodě. Obchodníci nyní čekají na klíčovou obchodní schůzku mezi delegacemi Spojených států a Číny, na které se může rozhodnout, zda Spojené státy ještě ustoupí od chystaného zvýšení cel na zboží z Číny.

Index Dow klesl o 0,54 % na 25 828,36 bodu, širší benchmark S&P 500 ztratil 0,3 % na 2 870,72 bodu a index Nasdaq Composite odepsal 0,41 % na 7 910,59 bodu. Index volatility VIX přišel o 1,55 % na 19,1 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o tři bazické body na 2,45 %.

V negativním pásmu zakončily čtvrteční obchodování všechny hlavní sektory s výjimkou realit, které zpevnily zhruba o 0,3 %. Nejvíce kleslo odvětví základních materiálů, jež odevzdalo 0,8 %, zhruba o půl procenta klesly sektory technologií a cyklického spotřebního zboží.

Nedařilo se ani digitálním měnám, výjimkou však byl bitcoin, který se dostal nad hranici 6 100 USD. Kolem 22.00 SELČ bitcoin podle serveru coinmarketcap.com posiloval o 2,8 % na 6 109,2 USD, ethereum odepisovalo 1,1 % na 167,8 USD a ripple oslaboval o 1,4 % na 0,297 USD.

Spojené státy chtějí od pátku začít uplatňovat vyšší clo na dovoz z Číny v roční hodnotě 200 miliard dolarů. Místo dosavadních deseti procent chtějí clo zvýšit na 25 procent. Trump ale poznamenal, že uzavření dohody v tomto týdnu je stále možné.

"I když investoři jsou, co se týče výsledku obchodních rozhovorů, opatrní, vzhledem k nejednoznačnému tónu Trumpových připomínek by mohl být příliš riskantní i pesimistický postoj," soudí Jamie Cox ze společnosti Harris Financial.

Dolar kvůli obavám z eskalace obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou oslaboval, obchodníci dávali přednost takzvaným bezpečným měnám, jako je například japonský jen a švýcarský frank. Japonská měna tak vůči dolaru během dne vystoupila na nejvyšší úroveň za tři měsíce, švýcarský frank na měsíční maximum. V reakci na slova prezidenta Trumpa dolar část ztrát smazal.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 22.00 odepisoval 0,2 procenta na 97,4 bodu.

Další článek: Tržní výhled: Buďme (stále) stateční! A opatrní!