ČEZ (Koupit, 12m cíl = 620 CZK) - Přijde návrh dividendy nebo ne? (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: úterý, 14. května 2019, 8:00 (CEST)

Podle našich odhadů výroba elektrické energie ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o zhruba 4,0 % a přiblížila se hranici 17 TWh. Výroba jaderných elektráren se meziročně zvýšila o téměř 8 % a dosáhla 7,7 TWh. U uhelných elektráren odhadujeme pouze mírný nárůst s celkovou produkcí na úrovni 7,5 TWh. Kromě vyšší výroby se na očekávaném růstu tržeb o 10,5 % projevují i vyšší realizované ceny. EBITDA by dle našich odhadů měla růst o 13,5 %, když na straně nákladů bude největší meziroční rozdíl v položce emisních povolenek. Odpisy dlouhodobého majetku očekáváme na úrovni 7,5 mld. CZK, kde počítáme s jejich zvýšením i kvůli novému účetnímu standardu IFRS16. V rámci finančního výsledku by měly být meziročně vyšší úrokové náklady a také předpokládáme mírný negativní dopad do hospodaření z titulu oslabení turecké liry. Čistý zisk by měl dle našich odhadů dosáhnout 8,5 mld. CZK. Nečekáme žádné jeho další úpravy.

Návrh dividendy a dividendová politika: Valná hromada akcionářů by se mohla uskutečnit v druhé polovině června. Měsíc předem musíme znát kromě jiných bodů i návrh dividendy z loňského roku. Je pravděpodobné, že by management s výsledky za Q1 19 mohl oznámit i návrh dividendy. Dosavadní dividendová politika je stanovena na základě dividendového výplatního poměru ve výši 60 až 100 % konsolidovaného očištěného čistého zisku. Vloni činil tento zisk 13,1 mld. CZK, což by při výplatě na horní hraně tohoto rozmezí představovalo dividendu ve výši 24 CZK na akcii. Nelze vyloučit, že dividendová politika bude změněna a výše dividendy bude nakonec stanovena na základě něčeho jiného než na výši očištěného čistého zisku. My si myslíme, že k úpravě dividendové politiky dojde, přesto však tipujeme, že se bude navrhovaná dividenda pohybovat pod úrovní 30 CZK na akcii. Ačkoliv silná tvorba cash flow by mohla udržet dividendu třeba i na loňské úrovni 33 CZK, z pohledu hodnocení ratingovými agenturami není výplata dividendy výrazně nad úrovní čistého zisku příliš vítaná. Držíme tak stále odhad 27 CZK na akcii.

Srovnání s konsensem: Na úrovni provozního a čistého zisku jsou naše odhady v souladu s trhem. EBITDA však očekáváme oproti trhu mírně výše. Zdá se, že náš odhad odpisů dlouhodobého majetku je oproti trhu vyšší, respektive zřejmě předpokládáme vyšší dopad nového účetního standardu. Tržby odhadujeme oproti trhu níže.