Pictet: Do akcií se nehrňte, je třeba čekat na ospravedlnění vysokých valuací

Investiční společnost Pictet aktualizovala svůj výhled pro vývoj ve světové ekonomice a dění na trzích. Ve srovnání s dubnem tohoto roku nemění alokaci svých investičních aktiv, i když hodnotí zveřejněné zisky obchodovaných společností za první čtvrtletí jako povzbudivé. Namístě je podle Pictetu stále neutrální postoj ke světovým akciovým trhům, protože je třeba vyčkat na faktory, které by ospravedlnily současné vysoké valuace. Pozitivně společnost vnímá čínské a indické akcie.



Negativně vnímá Pictet vládní obligace, a to kvůli jejich nízkým výnosům. Výjimkou jsou americké vládní dluhopisy, které vidí neutrálně. Nadvážené pozice Pictet drží na dluhopisech rozvíjejících se zemí denominovaných v místních měnách. Těm by totiž mohla pomoci „opadající síla dolaru“.





Zlepšení ekonomického výhledu a pokračující podpora ze strany centrálních bank by podle Pictetu mohly udržet investory při chuti na riziková aktiva a prodloužit jejich současnou rally. Již nyní se tu ale objevují známky přílišného optimismu. Platí to například o IPO či o alternativních investicích. U ropy nelze vyloučit růst cen na 80 – 90 dolarů za barel, a to kvůli tenzím kolem Íránu. Ke konci roku se ale bude stále více projevovat převis nabídky nad poptávkou daný rostoucí exportní kapacitou amerických těžařů. Pictet se tak domnívá, že na konci roku se budou ceny ropy pohybovat kolem 70 dolarů za barel.Poslední výsledková sezóna pomohla k růstu akcií na vyspělých trzích, zlepšil se i výhled ziskovosti pro zbytek roku. Technologické společnosti se začaly obchodovat „s významnou prémií ke zbytku trhu“ a pro všechny sektory bude klíčová „udržitelnost ziskovosti“. Rozvíjející se trhy za těmi vyspělými v dubnu zaostávaly, ale i tak jsou jejich valuace napjaté. Atraktivní je jen zmíněný čínský a indický trh.Politická situace ve Španělsku Itálii podle investiční společnosti vrhá stín na všechny dluhopisy na periferii eurozóny, neutrální postoj je dobré zaujmout ke korporátním obligacím denominovaným v tvrdých měnách. Nicméně současný pokles rizikových prémií „je ospravedlněn zlepšením fundamentu“. Pro hedge fondy je pak podle Pictetu zajímavá Asie, kde je na rozdíl od západních trhů příležitost k cenovým arbitrážím a možnost využít vyšší volatilitu. Společnost tak tvrdí, že sama využívá „místní investory, kteří za sebou mají historii doložených úspěchů“.Zdroj: Pictet